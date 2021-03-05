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«Наполи» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

05 марта 2021, 21:21

В 26-м туре Серии А «Наполи» принимает дома крепкого середняка «Болонью». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 7 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.566.25
Fonbet Live! 1.18 5.80 35.00
Мелбет 1.50 4.42 7.22
Лига ставок 1.51 4.50 6.00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на их победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.58. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.00.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.14, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.86.

Форма команд

«Наполи» выступает с переменным успехом и идет сейчас на шестой позиции в чемпионате. Подопечные Гаттузо после вылета из Лиги Европы могут бросить все силы на то, чтобы занять место в Серии А как можно выше и побороться за участие в Лиге чемпионов. В прошлой игре «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3), а туром ранее уверенно обыграл дома «Беневенто» (2:0).

«Болонья» показывает средние результаты и не претендует на зону еврокубков, однако и до зоны вылета им так же далеко. Команда проиграла в 25-м туре «Кальяри» (0:1), а до этого была красивая победа над «Лацио» (2:0) на своем стадионе. Команда не преследует турнирных задач и пытается стабильно набирать очки, чтобы закончить сезон в середине таблицы Серии А.

Информация для ставок

  • Последние четыре матча «Болоньи» завершились тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Наполи» выиграл всего три поединка из последних восьми во всех турнирах
  • В пяти из шести последних матчей между командами заходила ставка «обе забьют»
  • «Наполи» не проигрывает уже восемь домашних матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Наполи» борется за Лигу чемпионов, и терять очки в матче с не сильно мотивированным соперником не имеет права. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с форой -1. Коэффициент на данный исход составляет 1.96.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Сампдория» — «Кальяри».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.566.25
Fonbet Live! 1.18 5.80 35.00
Мелбет 1.50 4.42 7.22
Лига ставок 1.51 4.50 6.00
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