«Наполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (21.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 2.55. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.3.
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завтра, 19:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Наполи» слишком расслабился после завоевания чемпионства Италии и матч с финалистом Лиги чемпионов станет показательным для клуба при родных трибунах. Победа неаполитанскому клубу ничего на даст в турнирном смысле, кроме престижа, а вот соперник мотивирован закрепиться в топ-4. В прошлой игре «Наполи» на выезде уступил «Монце» (0:2), а ранее минимально одолел на своем поле «Фиорентину» (1:0).
«Интер» достиг финала Лиги чемпионов впервые с розыгрыша 2010 года, где «черно-синие» выиграли трофей. Победа сейчас гарантирует клубу место в следующем сезоне в самом престижном турнире Европы, но обыграть «Манчестер Сити» будет очень непросто. Поэтому, подопечным Индзаги необходимо позаботиться о проходе через чемпионат Италии. Сейчас «Интер» занимает третье место с 66 баллами, а в прошлом туре обыграл «Сассуоло» (4:2).
Информация для ставок
- «Наполи» одержал только одну победу в пяти последних домашний встречах
- «Интер» выиграл восемь последних матчей подряд во всех турнирах
- «Наполи» проиграл «Интеру» три из пяти последних матчей при двух ничьих
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Наполи» принципиально добыть хороший результат с «Интером», поэтому от хозяев стоит ожидать красивой и атакующей игры. Предлагаем сделать ставку на победу неаполитанцев по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.