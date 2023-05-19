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«Наполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (21.05.2023)

вчера, 17:25
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 2.55. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.633.412.83
Pari 2.60 3.35 2.75

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Наполи» слишком расслабился после завоевания чемпионства Италии и матч с финалистом Лиги чемпионов станет показательным для клуба при родных трибунах. Победа неаполитанскому клубу ничего на даст в турнирном смысле, кроме престижа, а вот соперник мотивирован закрепиться в топ-4. В прошлой игре «Наполи» на выезде уступил «Монце» (0:2), а ранее минимально одолел на своем поле «Фиорентину» (1:0).

«Интер» достиг финала Лиги чемпионов впервые с розыгрыша 2010 года, где «черно-синие» выиграли трофей. Победа сейчас гарантирует клубу место в следующем сезоне в самом престижном турнире Европы, но обыграть «Манчестер Сити» будет очень непросто. Поэтому, подопечным Индзаги необходимо позаботиться о проходе через чемпионат Италии. Сейчас «Интер» занимает третье место с 66 баллами, а в прошлом туре обыграл «Сассуоло» (4:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» одержал только одну победу в пяти последних домашний встречах
  • «Интер» выиграл восемь последних матчей подряд во всех турнирах
  • «Наполи» проиграл «Интеру» три из пяти последних матчей при двух ничьих
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» принципиально добыть хороший результат с «Интером», поэтому от хозяев стоит ожидать красивой и атакующей игры. Предлагаем сделать ставку на победу неаполитанцев по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.51 1.88 2.01 1.48 2.80
Pari 1.85 2.00
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:21
По сути в пользу Интера в этом поединке говорят только два фактора - шикарная форма гостей и запредельная мотивация при отсутствии таковой у хозяев. Однако у Наполи не было турнирного стимула и в последнем домашнем матче Серии А, но тогда команда абсолютно по делу взяла верх над крепкой Фиорентиной (1-0), переиграв её по xG: 2,11 - 1,24. На своём поле при поддержке фанатов чемпионы не будут валять дурака. Плюс жажда реванша за поражение в первом круге от миланцев, плюс личные цели лидеров хозяев (Осимхена и Хвичи), плюс фактор усталости гостей после матча ЛЧ, плюс принципиальность матча Спаллетти против Интера - думаю, что этого достаточно, чтобы поверить как минимум в непоражение неаполитанцев в данной встрече.
Гость
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