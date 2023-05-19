«Наполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (21.05.2023)

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вчера, 17:25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 2.55. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Наполи» слишком расслабился после завоевания чемпионства Италии и матч с финалистом Лиги чемпионов станет показательным для клуба при родных трибунах. Победа неаполитанскому клубу ничего на даст в турнирном смысле, кроме престижа, а вот соперник мотивирован закрепиться в топ-4. В прошлой игре «Наполи» на выезде уступил «Монце» (0:2), а ранее минимально одолел на своем поле «Фиорентину» (1:0).

«Интер» достиг финала Лиги чемпионов впервые с розыгрыша 2010 года, где «черно-синие» выиграли трофей. Победа сейчас гарантирует клубу место в следующем сезоне в самом престижном турнире Европы, но обыграть «Манчестер Сити» будет очень непросто. Поэтому, подопечным Индзаги необходимо позаботиться о проходе через чемпионат Италии. Сейчас «Интер» занимает третье место с 66 баллами, а в прошлом туре обыграл «Сассуоло» (4:2).

Информация для ставок

«Наполи» одержал только одну победу в пяти последних домашний встречах

«Интер» выиграл восемь последних матчей подряд во всех турнирах

«Наполи» проиграл «Интеру» три из пяти последних матчей при двух ничьих

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» принципиально добыть хороший результат с «Интером», поэтому от хозяев стоит ожидать красивой и атакующей игры. Предлагаем сделать ставку на победу неаполитанцев по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.