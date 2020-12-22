«Наполи» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (23.12.2020)

1608598734

22 декабря 2020, 03:58

«Наполи» и «Торино» сыграют друг с другом в 14-м туре Серии А. Проанализировав ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Взять победу «Наполи» в предстоящем поединке букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.38. Успех «Торино» котируется в 8.70, а ничейный исход встречи отмечен в 5.60.

Согласно котировкам букмекера, встреча в Неаполе имеет больше шансов стать результативной. Заключить пари на тотал больше 2,5 голов предлагается по котировке 1.50, меньше – 2.60.

Форма команд

«Наполи» проводит нестабильный сезон в чемпионате Италии. В двух прошлых турах команда проиграла «Интеру» (0:1) и «Лацио» (0:3), предоставив очки прямым конкурентам. При этом подопечные Дженнаро Гаттузо стабильно побеждают команды второго эшелона. Так они поочередно обыграли «Сампдорию» (2:1) и «Кротоне» (4:0), а также уверенно победили «Рому» (4:0). В турнирной таблице «Наполи» идет на пятом месте, отставая от первой четверки на один зачетный пункт.

Для «Торино» текущий розыгрыш Серии A складывается не лучшим образом. В активе команды только одна победа, которую она оформила еще 4 ноября в матче с «Дженоа» (2:1). Таким образом, серия без викторий у клуба из Турина затянулась на семь туров – четыре поражения и три ничьи. 20 декабря «быки» принимали дома «Болонью». В этой встрече «Торино» не удержал победный счет (1:1). Команда прочно обосновалась в зоне вылета (18 место).

Информация для ставок

В 13 из 15 домашних матчей «Наполи» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Наполи» забивал минимум два гола в 13 из 15 предыдущих поединков на своем поле

Ставка на ТБ (2,5) прошла в пяти прошлых гостевых матчах «Торино»

(2,5) прошла в пяти прошлых гостевых матчах «Торино» «Наполи» не проигрывал в 10 последних встречах против «Торино»

Прогноз

К очному противостоянию в Неаполе команды подходят с негативными результатами в прошлых турах. Эти неудачи обязуют соперников играть на максимальный результат с акцентом на атаку. Вероятнее всего, нас ожидает результативный поединок, учитывая, что у «Наполи» и «Торино» есть проблемы с защитой.