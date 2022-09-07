«Ницца» — «Кельн». Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

1662510310

сегодня, 03:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.5. Поставить на «Кельн» можно по 2.75, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

У «Ниццы» есть проблемы в чемпионате Франции, ведь команда редко выигрывает в последних матчах. На данный момент после шести туров команда идет на 16 месте с пятью набранными очками. Коллективу очень важно отвлечься от внутренних проблем и показать свою игру в еврокубках. В прошлом поединке «Ницца» уступила на своем поле «Монако» (0:1), а ранее переиграл на выезде «Лилль» (2:1).

«Кельн» был в шаге от непопадания в группу Лиги Конференций, но справился с соперником в ответном матче и подтвердил свой статус фаворита. Команда идет без поражений в Бундеслиге и занимает шестое место с девятью очками. В предстоящей игре немецкий клуб может воспользоваться не лучшей формой соперника и агрессивно сыграть на победу. В прошлой игре «Кельн» крупно обыграл на выезде «Вольфсбург» (4:2), а ранее разошелся миром с «Штутгартом» (0:0).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«Ницца» одержала всего три победы в последних десяти матчах

«Кельн» забивает уже в 11 матчах подряд во всех турнирах

«Ницца» проиграла два последних матча на своем стадионе

Прогноз

«Кельн» выглядит более уверенно и свежо, по сравнению с клубом из Франции, на который болельщики возлагали больше надежды. Предлагаем сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.