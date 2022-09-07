Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ницца» — «Кельн». Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

сегодня, 03:25
Ницца

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.5. Поставить на «Кельн» можно по 2.75, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.553.402.80
Лига Ставок 2.55 3.35 2.75
Мелбет 2.43 3.48 2.70
1XBET 2.43 3.48 2.70

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

У «Ниццы» есть проблемы в чемпионате Франции, ведь команда редко выигрывает в последних матчах. На данный момент после шести туров команда идет на 16 месте с пятью набранными очками. Коллективу очень важно отвлечься от внутренних проблем и показать свою игру в еврокубках. В прошлом поединке «Ницца» уступила на своем поле «Монако» (0:1), а ранее переиграл на выезде «Лилль» (2:1).

«Кельн» был в шаге от непопадания в группу Лиги Конференций, но справился с соперником в ответном матче и подтвердил свой статус фаворита. Команда идет без поражений в Бундеслиге и занимает шестое место с девятью очками. В предстоящей игре немецкий клуб может воспользоваться не лучшей формой соперника и агрессивно сыграть на победу. В прошлой игре «Кельн» крупно обыграл на выезде «Вольфсбург» (4:2), а ранее разошелся миром с «Штутгартом» (0:0).

Информация для ставок

  • Шесть из восьми последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ницца» одержала всего три победы в последних десяти матчах
  • «Кельн» забивает уже в 11 матчах подряд во всех турнирах
  • «Ницца» проиграла два последних матча на своем стадионе

Прогноз

«Кельн» выглядит более уверенно и свежо, по сравнению с клубом из Франции, на который болельщики возлагали больше надежды. Предлагаем сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.40 2.01 1.83 1.57 2.43
Лига Ставок 2.78 1.36 1.94 1.79 1.53 2.31
Мелбет 1.99 1.85
1XBET 1.99 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:02
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 09:00
Игра на три результата
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 