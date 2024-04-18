«Ницца» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (19.04.2024)

1713471159

вчера, 23:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.55. Поставить на «Лорьян» можно по 6.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Ницца» набрала только четыре очка в пяти последних турах Лиги 1, что можно считать провальным результатом. Команда идет на пятом месте с 44 баллами и отстает от «Лилля» на пять пунктов, что является неприятной разницей в конце чемпионата. Хозяевам очень нужна победа над аутсайдером, чтобы сохранить шансы на попадание в топ-4, что дает право сыграть в Лиге чемпионов. Два последних поединка «Ниццы» завершились ничьей с «Реймсом» (0:0) и поражением на своем поле от «Нанта» (1:2).

«Лорьян» мощно провел февраль и одержал несколько побед, но в последних матчах снова практически не набирает очки. Такие результаты вновь опустили клуб в зону вылета, а именно на 16 место с 26 баллами. Гости отстают от ближайшего соперника на два пункта и будут стремиться отобрать очки у кризисной «Ниццы». В прошлом туре «Лорьян» проиграл на выезде «Монпелье» (0:2), а ранее уступил на своем стадионе «Бресту» (0:1).

Информация для ставок

«Лорьян» проиграл четыре из шести последних матчей в чемпионате Франции

«Ницца» забивала в девяти из десяти домашних встречах за последнее время

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Два последних поединка команд завершились ничьими со счетом (1:1)

Прогноз

Команды часто обмениваются голами и в этот раз наверняка смогут повторить подобный результат. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.