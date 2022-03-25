Нидерланды — Дания. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние далеко не равны, преимущество отдается хозяевам поля. Взять победу Нидерландов можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет. Если победят гости, то зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.74. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Нидерланды спокойно оформили путевку на Чемпионат мира, заняв первое место в отборочной группе с итоговыми 23 очками в копилке. Команда в последних турах расписала голевую ничью с Черногорией (2:2), а также обыграла на своем поле Норвегию со счетом (2:0).

Дания великолепно прошла групповой этап, добыв девять побед, и лишь в последней игре с Шотландией потерпела поражение со счетом (0:2). Разница мячей (30:3) свидетельствует о том, что команда находится в прекрасной форме и обладает хорошей атакой и надежной защитой.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Нидерландов насчитывает семь встреч (пять побед и две ничьих)

Дания выиграла шесть из семи последних игр

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних матчей Дании и три из четырех Нидерландов завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матче ожидаем качественный футбол от обеих команд. Верим, что они порадуют большим количеством моментов и смогут расписаться в воротах друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.