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«Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (09.04.2022)

вчера, 11:51
Динамо Москва

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.333.971.56
Фонбет 6.50 3.90 1.55
Мелбет 6.85 3.98 1.62

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.7. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.94.

Форма команд

«Нижний Новгород» достаточно уверенно выступает в первом для себя сезоне РПЛ и очень рассчитывает сохранить своем место на следующий футбольный год. Перед стартом очередного тура коллектив занимает в турнирной таблице девятое место и набрал 27 очков, что на шесть пунктов больше, чем у клубов из зоны вылета. В предстоящей встрече с одним из лидеров чемпионата России даже ничья будет приемлемым результатом. В двух последних поединках «Нижний Новгород» обыграл «Ростов» (2:1) и сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

«Динамо» М проводит один из сильнейших сезонов за последние годы и даже претендует на чемпионство. Клуб идет на втором месте с набранными 46 очками и всего на три пункта отстает от «Зенита». Коллективу очень важно стабильно набирать очки, чтобы оставаться в гонке за золотые медали РПЛ. В прошлом туре чемпионата России «Динамо» М минимально одолело «Краснодар» (1:0), а ранее разошлось миром с «Ростовом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ростов» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из десяти последних матчей «Динамо» М завершились ничейным результатом
  • Два последних поединка поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Девять из десяти последних выездных встреч «Динамо» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, легко предположить, что болельщиков ждет результативный матч. Рекомендуем поверить, что клубы порадуют болельщиков большим количеством мячей и предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.61 1.70 2.17
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.77 2.22
Все комментарии
7bm96x8gweku
7bm96x8gweku
вчера в 18:13
Футбольный клуб «Динамо» Москва. выиграет матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
Ничья, и к бабке не ходить ☝😉
Gahi
Gahi
вчера в 17:04
Победа команды "Динамо" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 12:36
Никаких сомнений, что Динамо получит здесь комфортную свободу действий, потому что у хозяев команда играющая. В первом круге НН удивил и на Динамо соперника внезапно обыграл 2-1, но на кубок месяц назад бело-голубые взяли реванш 3-0, да и сейчас должны на классе забирать 3 очка. Подбор футболистов у москвичей лучше, они подвижнее и мастеровитее, да и битва за чемпионство мотивирует, так что ставим здесь на успех гостей на классе.
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