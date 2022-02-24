«Нижний Новгород» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России. (26.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Нижний Новгород». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Урала» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.
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26 февраля 2022, 14:00
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.99.
Форма команд
«Нижний Новгород» еще до зимнего перерыва не радовал своих болельщиков результатами в РПЛ и одержал только одну победу в пяти турах. Команда находится в зоне вылета, а именно на 13 месте с набранными 19 очками, уступая двум прямым конкурентам за выживание лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), а немного ранее обыграл «Рубин» (2:1).
«Урал» благодаря своей серии матчей без поражений смог покинуть зону вылета, но по очкам с нынешним соперником у команды равенство. Болельщики надеются, что мотивация и уверенность футболистов никуда не делась за время межсезонья и клуб из Екатеринбурга продолжит показывать качественные результаты, что позволит ему еще больше отдалиться от «красной зоны». Два последних матча в РПЛ «Урала» завершились победами над «Ростовом» (4:1) и «Локомотивом» (1:0).
Информация для ставок
- «Урал» проиграл два из последних десяти матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Нижнего Новгорода» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Нижний Новгород» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
Прогноз
Клубы находятся рядом в турнирной таблице, поэтому будут играть очень аккуратно, и не рискуя у собственных ворот. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.