«Нижний Новгород» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России. (26.02.2022)

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сегодня, 17:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Нижний Новгород». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Урала» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.99.

Форма команд

«Нижний Новгород» еще до зимнего перерыва не радовал своих болельщиков результатами в РПЛ и одержал только одну победу в пяти турах. Команда находится в зоне вылета, а именно на 13 месте с набранными 19 очками, уступая двум прямым конкурентам за выживание лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), а немного ранее обыграл «Рубин» (2:1).

«Урал» благодаря своей серии матчей без поражений смог покинуть зону вылета, но по очкам с нынешним соперником у команды равенство. Болельщики надеются, что мотивация и уверенность футболистов никуда не делась за время межсезонья и клуб из Екатеринбурга продолжит показывать качественные результаты, что позволит ему еще больше отдалиться от «красной зоны». Два последних матча в РПЛ «Урала» завершились победами над «Ростовом» (4:1) и «Локомотивом» (1:0).

Информация для ставок

«Урал» проиграл два из последних десяти матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Нижнего Новгорода» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Нижний Новгород» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Клубы находятся рядом в турнирной таблице, поэтому будут играть очень аккуратно, и не рискуя у собственных ворот. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.