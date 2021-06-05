Норвегия — Греция. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

1622923014

05 июня 2021, 22:56

Международные товарищеские матчи продолжаются, теперь мы увидим игру Греции и Норвегии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение Норвегии. Поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 2.22 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 3.25. На ничью же дается 3.28.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Норвегии готовится ко второму товарищескому матчу. В первом удалось с минимальным счетом обыграть Люксембург (1:0). А в мартовских матчах отбора на ЧМ -2022 норвежцы оформили две победы и допустили одно поражение. Сборную Греции достаточно давно никто не побеждал, быть может, у «викингов» это получится?

Греция также проводит свой второй товарищеский матч. В первом совершили сенсацию, сыграв вничью со сборной Бельгии (1:1), а в предыдущих матчах греки чередовали ничьи с победами. У сборной неплохая беспроигрышная серия, поэтому важно сохранить боевой настрой и продолжить ее, порадовав своих болельщиков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Греции составляет 9 матчей

Норвегия забивала минимум один гол в 19 из 20 последних домашних матчей

В каждом из последних пяти выездных матчей Греция забивает минимум один гол

Последняя очная встреча команд завершилась выездной победой Греции (3:2)

Прогноз

В этой игре нас ждет игра двух интересных сборных, в составе которых есть качественные игроки. Ожидать большого количества голов, скорее всего, не стоит. Но в то же время можем рассчитывать на опасные моменты и голы обеих команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили коэффициент 3.25 на ничью в основное время матча Германия U21 – Португалия U21.