Норвегия — Греция. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

Международные товарищеские матчи продолжаются, теперь мы увидим игру Греции и Норвегии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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1 : 2
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение Норвегии. Поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 2.22 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 3.25. На ничью же дается 3.28.
Также в линии букмекеры предлагают 2.2 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
Сборная Норвегии готовится ко второму товарищескому матчу. В первом удалось с минимальным счетом обыграть Люксембург (1:0). А в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 норвежцы оформили две победы и допустили одно поражение. Сборную Греции достаточно давно никто не побеждал, быть может, у «викингов» это получится?
Греция также проводит свой второй товарищеский матч. В первом совершили сенсацию, сыграв вничью со сборной Бельгии (1:1), а в предыдущих матчах греки чередовали ничьи с победами. У сборной неплохая беспроигрышная серия, поэтому важно сохранить боевой настрой и продолжить ее, порадовав своих болельщиков.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия Греции составляет 9 матчей
- Норвегия забивала минимум один гол в 19 из 20 последних домашних матчей
- В каждом из последних пяти выездных матчей Греция забивает минимум один гол
- Последняя очная встреча команд завершилась выездной победой Греции (3:2)
Прогноз
В этой игре нас ждет игра двух интересных сборных, в составе которых есть качественные игроки. Ожидать большого количества голов, скорее всего, не стоит. Но в то же время можем рассчитывать на опасные моменты и голы обеих команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.
Также букмекеры предложили коэффициент 3.25 на ничью в основное время матча Германия U21 – Португалия U21.