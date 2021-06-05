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Норвегия — Греция. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

05 июня 2021, 22:56

Международные товарищеские матчи продолжаются, теперь мы увидим игру Греции и Норвегии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.32 3.00 3.50
Фонбет Live! 100.00 7.20 1.10
Мелбет 2.26 3.29 3.50
1XBET 2.23 3.20 3.38
BetBoom 2.28 3.10 3.20

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение Норвегии. Поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 2.22 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 3.25. На ничью же дается 3.28.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Норвегии готовится ко второму товарищескому матчу. В первом удалось с минимальным счетом обыграть Люксембург (1:0). А в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 норвежцы оформили две победы и допустили одно поражение. Сборную Греции достаточно давно никто не побеждал, быть может, у «викингов» это получится?

Греция также проводит свой второй товарищеский матч. В первом совершили сенсацию, сыграв вничью со сборной Бельгии (1:1), а в предыдущих матчах греки чередовали ничьи с победами. У сборной неплохая беспроигрышная серия, поэтому важно сохранить боевой настрой и продолжить ее, порадовав своих болельщиков.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Греции составляет 9 матчей
  • Норвегия забивала минимум один гол в 19 из 20 последних домашних матчей
  • В каждом из последних пяти выездных матчей Греция забивает минимум один гол
  • Последняя очная встреча команд завершилась выездной победой Греции (3:2)

Прогноз

В этой игре нас ждет игра двух интересных сборных, в составе которых есть качественные игроки. Ожидать большого количества голов, скорее всего, не стоит. Но в то же время можем рассчитывать на опасные моменты и голы обеих команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили коэффициент 3.25 на ничью в основное время матча Германия U21 – Португалия U21.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.90 1.87 1.51 2.50
Мелбет 1.56 2.49
1XBET 3.30 1.35
BetBoom 1.83 1.91 1.46 2.55 1.22 3.90
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sv_1969
sv_1969
05 июня в 23:17
Хозяева должны побеждать
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