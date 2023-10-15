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Норвегия — Испания. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (15.10.2023)

вчера, 11:14
Испания

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2. Поверить в успех Норвегии можно по коэффициенту 4.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65.

Отбор ЧЕ-2024
Норвегия
Испания
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья
0 : 1
завершен
вчера, 21:45
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.263.531.93
Лига Ставок 4.20 3.65 1.97

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.85.

Форма команд

Норвегия находится не в лучшей ситуации и на данный момент занимает лишь третье место с 10 баллами, отставая от Испании на два пункта. К тому же Холланд и компания сыграли на один матч больше прямого конкурента, поэтому в предстоящей встрече их устроит только победа. В прошлом туре квалификации сборная Норвегии разгромила на выезде Кипр (4:0), а ранее переиграла на своем поле Грузию (2:1).

Испания провела только один провальный матч, а в остальных одержала победы, поэтому вряд ли кто-то сомневается в способности коллектива выйти на Евро 2024. Тем не менее, поражение в этом матче может серьезно осложнить ситуацию, а это значит, что гостям необходимо набирать очки на выезде с прямым конкурентом. Два последних матча испанской сборной завершились победами над Шотландией (2:0) и Кипром (6:0).

Информация для ставок

  • Норвегия выиграла четыре последних поединка подряд во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей испанской сборной завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Испания выиграла четыре из пяти последних встреч с Норвегией

Прогноз

Норвегия играет на своем поле, что является хорошим преимуществом перед соперником. Предполагаем, что матч будет упорный и напряженный, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.50 1.85 2.02 1.46 2.78
Лига Ставок 2.64 1.49 1.85 1.99 1.46 2.74
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 13:14
В данном поединке за очень даже хороший коэффициент предлагаю присмотреться к ставе "Обе забьют". Понятное дело, испанцы фавориты, очень вероятно, что победят, но стопроцентной уверенности в виктории гостей нет. В отличие от их гола как минимум, в котором нет никаких сомнений. Да, в гостях данному оппоненту норвежцы не забили, но на своём поле хотя бы одно взятие ворот скандинавы соорудить вполне способны. С атакой у них всё хорошо - 11 мячей в данном отборочном цикле они настреляли. А испанцы пропустили в обоих своих выездных поединках данного турнира: от Грузии (7-1) и Шотландии (0-2). В завершении добавлю, что в рамках отбора к Евро-2020 норвежцы в обеих личных встречах огорчали "красную фурию", а на своём поле даже отобрали у фаворита очки (ничья 1-1). Собственно, Испания в обоих случаях тоже забивала "свёрлам".
Гость
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