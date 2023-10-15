Норвегия — Испания. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (15.10.2023)

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вчера, 11:14

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2. Поверить в успех Норвегии можно по коэффициенту 4.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.85.

Форма команд

Норвегия находится не в лучшей ситуации и на данный момент занимает лишь третье место с 10 баллами, отставая от Испании на два пункта. К тому же Холланд и компания сыграли на один матч больше прямого конкурента, поэтому в предстоящей встрече их устроит только победа. В прошлом туре квалификации сборная Норвегии разгромила на выезде Кипр (4:0), а ранее переиграла на своем поле Грузию (2:1).

Испания провела только один провальный матч, а в остальных одержала победы, поэтому вряд ли кто-то сомневается в способности коллектива выйти на Евро 2024. Тем не менее, поражение в этом матче может серьезно осложнить ситуацию, а это значит, что гостям необходимо набирать очки на выезде с прямым конкурентом. Два последних матча испанской сборной завершились победами над Шотландией (2:0) и Кипром (6:0).

Информация для ставок

Норвегия выиграла четыре последних поединка подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей испанской сборной завершились исходом «обе забьют — нет»

Испания выиграла четыре из пяти последних встреч с Норвегией

Прогноз

Норвегия играет на своем поле, что является хорошим преимуществом перед соперником. Предполагаем, что матч будет упорный и напряженный, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.