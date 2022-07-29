«Мольде» — «Стремсгодсет». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (31.07.2022)

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вчера, 23:15

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры выделяют хозяев поля. Поставить на победу «Мольде» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 5.25, в то время как неожиданная победа «Стремсгодсета» порадует игроков коэффициентом 7.2.

Тотал больше 3 дают по коэффициенту 1.65. Загрузить на тотал меньше 3 предлагают по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Мольде» среди недели сражался за право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги конференций и без проблем выполнил поставленную задачу, дважды обыграв шведский «Эльфсборг» (4:1) и (2:1). В чемпионате страны у команды также все замечательно, она опережает преследователей минимум на три очка, а в последнем туре оказалась сильнее «Сандефьорда» (3:2).

«Стремсгодсет» является неуступчивой командой и старается цепляться за заветные баллы в каждом туре. В минувших двух удалось не проиграть «Хам-Каму» и «Одд», расписав с ними ничьи со счетом (1:1) и (0:0). В таблице коллектив занимает шестое место, имея в активе 22 очка.

Информация для ставок

Победная серия «Мольде» составляет пять поединков

У «Стремсгодсета» лишь одна победа в последних шести играх

Две минувшие очные встречи завершились поражением «Стремсгодсета» (0:3) и (1:3)

Пять из шести последних матчей с участием «Мольде» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче нас, скорее всего, будет ожидать тотальное преимущество более квалифицированного коллектива и его итоговый успех, но верим, что обе команды не уйдут с поля без голов и распишутся в воротах друг друга. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.