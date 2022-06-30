«Одд» — «Будё-Глимт». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (02.07.2022)

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30 июня 2022, 16:54

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры выделяют гостей. Поставить на победу «Буде-Глимта» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 4.15, в то время как сенсационная победа «Одд» порадует игроков коэффициентом 45.

Тотал больше 2.5 дают по коэффициенту 1.6. Загрузить на тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.39. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Одд» неделю назад провел матч кубка Норвегии, где на стадии 1/32 финала в дополнительное время сумел дожать «Флекрой» (3:2). Далее команда сыграла в чемпионате страны и одержала выездную победу над «Волеренгой» с минимальным счетом (1:0).

«Буде-Глимт» сумел выбраться из полосы неудач и набрать оптимальные игровые кондиции. После не самого удачного старта чемпионата, клуб оформил несколько побед вряд и в турнирной таблице закрепился на пятом месте с отставанием от лидера в восемь очков.

Информация для ставок

«Одд» выиграл один из четырех последних матчей (без учета дополнительного времени)

Победная серия «Буде-Глимта» насчитывает четыре поединка

Две минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

В последних четырех играх «Буде-Глимт» был зафиксирован результат «обе забьют – нет»

Прогноз

Здесь мы увидим сражение двух команд из разных частей турнирной таблицы. Конечно, гости возьмут игру под свой контроль и будут стараться оформить необходимые три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Буде-Глимта» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.