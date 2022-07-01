«Викинг» – «Русенборг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (03.07.2022)

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01 июля 2022, 11:02

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние даются со значительным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Викинга» можно по коэффициенту 1.8 в БК Лига Ставок. Если победят гости, то порадует коэффициент 4.05. На ничью также дается коэффициент 4.05.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.38. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Викинг» в последнем туре чемпионата побывал в гостях у «Хаугесунда» и в интересном поединке уступил со счетом (2:4). После 13 сыгранных поединков команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице и опережает своего нынешнего соперника на четыре очка.

«Русенборг» занимает шестое место в турнирной таблице и продолжает бороться за еврокубки. Коллектив в последнем туре дома сражался с «Кристиансундом» и сумел без проблем добыть уверенную победу со счетом (3:1).

Информация для ставок

«Викинг» сумел победить лишь раз в последних шести поединках

У «Русенборга» одно поражение в минувших 10 играх при шести победах и трех ничьих

Две предыдущие очные встречи завершились победой «Русенборга» (2:1) и (3:1)

Семь последних матчей «Викинга» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды любят атаковать и не отличаются надежностью в защите. Вероятно, что мы увидим голы от обеих команд, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.