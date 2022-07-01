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«Викинг» – «Русенборг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (03.07.2022)

01 июля 2022, 11:02
Русенборг

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние даются со значительным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Викинга» можно по коэффициенту 1.8 в БК Лига Ставок. Если победят гости, то порадует коэффициент 4.05. На ничью также дается коэффициент 4.05.

Норвегия. Высшая лига 2022
Викинг
Русенборг
ВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
1 : 1
завершен
03 июля 2022, 21:00
воскресенье
Трансляция
НичьяВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.84 3.98 3.96
1XBET 1.84 3.98 3.96

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.38. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Викинг» в последнем туре чемпионата побывал в гостях у «Хаугесунда» и в интересном поединке уступил со счетом (2:4). После 13 сыгранных поединков команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице и опережает своего нынешнего соперника на четыре очка.

«Русенборг» занимает шестое место в турнирной таблице и продолжает бороться за еврокубки. Коллектив в последнем туре дома сражался с «Кристиансундом» и сумел без проблем добыть уверенную победу со счетом (3:1).

Информация для ставок

  • «Викинг» сумел победить лишь раз в последних шести поединках
  • У «Русенборга» одно поражение в минувших 10 играх при шести победах и трех ничьих
  • Две предыдущие очные встречи завершились победой «Русенборга» (2:1) и (3:1)
  • Семь последних матчей «Викинга» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды любят атаковать и не отличаются надежностью в защите. Вероятно, что мы увидим голы от обеих команд, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
8mqaxuh2dwed
8mqaxuh2dwed
01 июля в 17:58
Победу одержит «Викинг»
pbx96e48vq6t
pbx96e48vq6t
01 июля в 17:58
Фаворит матча «Викинг»
Gahi
Gahi
01 июля в 15:44
Победа команды гостей в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 11:05
Победа гостей или ничья!
Гость
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