«Норвич» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

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вчера, 16:54

15 января 2022 года «Норвич» примет «Эвертон» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии. Этот матч пройдет на стадион «Карроу Роуд» в Норвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч в Англии.

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Эвертона» по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.55. Также можно поставить на победу «Норвича» по 3.75. Дополнительная ставка на грядущий поединок «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Норвич Сити» идет в нынешнем сезоне Премьер-лиги Англии на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять пунктов. У коллектива две победы, четыре ничьих и 14 поражений. Клуб забил восемь голов и пропустил 44 мяча. В последних встречах «Норвич» уступил «Вест Хэму» 2:0, а также проиграл «Кристал Пэласу» 3:0 и «Арсеналу» 0:5. Команда играет очень плохо и рискует вылететь в Чемпионшип.

«Эвертон» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 пунктов. У команды пять побед, четыре ничьих и девять поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 32 мяча. В последних встречах «ириски» уступили «Брайтону» со счетом 2:3, а также сыграли вничью с «Челси» 1:1 и проиграли «Кристал Пэласу» 3:1. «Эвертон» Рафы Бенитеса играет очень плохо и рискует опуститься в зону вылета, если будет и дальше продолжать терять очки.

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

«Норвич» выиграл один матч из последних пяти

У «Эвертона» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Эвертон» по коэффициенту 4.05. «Ириски» играют очень плохо, но даже они смогут обыграть последнюю команду чемпионата.