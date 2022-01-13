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«Норвич» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

вчера, 16:54

15 января 2022 года «Норвич» примет «Эвертон» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии. Этот матч пройдет на стадион «Карроу Роуд» в Норвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.813.642.01
Фонбет 3.75 3.55 2.00
Мелбет 3.86 3.54 2.10
1XBET 3.86 3.54 2.10
BetBoom 3.80 3.60 2.04

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Эвертона» по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.55. Также можно поставить на победу «Норвича» по 3.75. Дополнительная ставка на грядущий поединок «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Норвич Сити» идет в нынешнем сезоне Премьер-лиги Англии на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять пунктов. У коллектива две победы, четыре ничьих и 14 поражений. Клуб забил восемь голов и пропустил 44 мяча. В последних встречах «Норвич» уступил «Вест Хэму» 2:0, а также проиграл «Кристал Пэласу» 3:0 и «Арсеналу» 0:5. Команда играет очень плохо и рискует вылететь в Чемпионшип.

«Эвертон» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 пунктов. У команды пять побед, четыре ничьих и девять поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 32 мяча. В последних встречах «ириски» уступили «Брайтону» со счетом 2:3, а также сыграли вничью с «Челси» 1:1 и проиграли «Кристал Пэласу» 3:1. «Эвертон» Рафы Бенитеса играет очень плохо и рискует опуститься в зону вылета, если будет и дальше продолжать терять очки.

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл два матча из последних пяти
«Норвич» выиграл один матч из последних пяти
У «Эвертона» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Эвертон» по коэффициенту 4.05. «Ириски» играют очень плохо, но даже они смогут обыграть последнюю команду чемпионата.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.53 1.85 2.02 1.43 2.92
Мелбет 1.83 2.13
1XBET 1.83 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:19
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
zcbas75wmg3f
zcbas75wmg3f
вчера в 19:15
Футбольный клуб «Эвертон» выиграет матч.
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