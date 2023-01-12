«Ноттингем Форест» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

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вчера, 13:38

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров обе команды имеют равные шансы на победу, поставить на которые можно по коэффициенту 2.65. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.97. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Ноттингем Форест» проиграл лишь один матч в пяти последних турах АПЛ , что говорит о проделанной в клубе работе. Сейчас новичок АПЛ занимает 15 место с 17 очками и старается цепляться за баллы в каждом поединке, чтобы не вновь не оказаться в зоне вылета. В прошлой игре кубка Английской Лиги «Ноттингем Форест» обыграл в серии пенальти «Вулверхэмптон» (2:1), а ранее в кубке ФА сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).

«Лестер» не набирал очков в последних нескольких матчах АПЛ , но в целом смог немного исправить ситуацию и покинуть зону вылета. На данный момент «лисы» идут на 13 месте с набранными 17 баллами и предстоящий матч станет хорошей возможностью прервать короткую серию поражений. В прошлой встрече «Лестер» проиграл в кубке Английской Лиги «Ньюкасл Юнайтед» (0:2), а в кубке ФА переиграл «Гилингем» (1:0).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Лестер» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Лестер» выиграл только один поединок из пяти последних с «Ноттингем Форест»

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4.