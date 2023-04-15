«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (16.04.2023)

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сегодня, 18:47

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.83. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Ноттингем Форест» набрал всего один пункт в пяти последних встречах АПЛ и закономерно находится в зоне вылета. Команда располагается на 18 месте и имеет в своем активе 27 баллов, уступая «Эвертону» только по разнице забитых и пропущенных мячей. У хозяев будет шанс воспользоваться усталостью соперника после игры в еврокубках и побороться за очки. Два последних матча в чемпионат Англии «Ноттингем Форест» проиграл «Астон Вилле» (0:2) и «Лидсу» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» пребывает не в лучшем настроении, ведь на днях упустил победу в матче Лиги Европы с «Севильей», забив два автогола. Тем не менее, «красные дьяволы» настроены побеждать в чемпионате и вновь выходить на чистое третье место, ведь их конкурент потерял очки в своей игре. В прошлых двух играх АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (2:0) и «Брентфорд» (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь четыре из десяти последних выездных матчей

«Ноттингем Форест» не может выиграть уже девять поединков подряд

«Манчестер Юнайтеж» выиграл девять последних поединков подряд у «Ноттингем Форест»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» имеет огромное преимущество в статистике личных встреч и в этот раз также с большой вероятностью наберет три балла. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.