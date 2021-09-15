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«Ноттингем Форест» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

сегодня, 00:55

«Ноттингем Форест» сразится с «Мидлсбро» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.082.972.73
Фонбет 3.00 2.95 2.65
Мелбет 2.96 3.18 2.59
1XBET 2.96 3.18 2.59
BetBoom 2.83 3.05 2.67

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мидлсбро». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на ничейный исход за 2.95 и на победу «Ноттингем Форест» за 3.00.

Форма команд

«Ноттингем Форест» идет на 24-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — один балл. Сейчас «Ноттингем» переживает очень сложные времена, вот уже несколько лет клуб не может выбраться из Чемпионшипа и так и не вернулся в Премьер-лигу.

«Мидлсбро» повезло больше. Команда завоевала шесть баллов и расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В последних играх «Мидлсбро» выглядит очень странно, команда сама себе "привозит” голы и не может собраться. Линия защиты хромает, но еще больше страдает атака, у команды очень мало голов.

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» не может выиграть вот уже шесть игр кряду
  • «Мидлсбро» не побеждает четыре матча подряд
  • «Ноттингем Форест» пропускает как минимум один мяч на протяжении девяти игр кряду

Прогноз

Оба клуба сейчас находятся в очень плохой форме, особенно это касается «Ноттингем Форест». Их объединяет одно — небольшое количество голов в чемпионате. Команды из-за своей линии нападения теряют много очков. Стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 1.5 по коэффициенту 2.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.85 1.57 2.51
Мелбет 1.58 2.54
1XBET 1.58 2.54
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