«Ноттингем Форест» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

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сегодня, 00:55

«Ноттингем Форест» сразится с «Мидлсбро» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мидлсбро». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на ничейный исход за 2.95 и на победу «Ноттингем Форест» за 3.00.

Форма команд

«Ноттингем Форест» идет на 24-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — один балл. Сейчас «Ноттингем» переживает очень сложные времена, вот уже несколько лет клуб не может выбраться из Чемпионшипа и так и не вернулся в Премьер-лигу.

«Мидлсбро» повезло больше. Команда завоевала шесть баллов и расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В последних играх «Мидлсбро» выглядит очень странно, команда сама себе "привозит” голы и не может собраться. Линия защиты хромает, но еще больше страдает атака, у команды очень мало голов.

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не может выиграть вот уже шесть игр кряду

«Мидлсбро» не побеждает четыре матча подряд

«Ноттингем Форест» пропускает как минимум один мяч на протяжении девяти игр кряду

Прогноз

Оба клуба сейчас находятся в очень плохой форме, особенно это касается «Ноттингем Форест». Их объединяет одно — небольшое количество голов в чемпионате. Команды из-за своей линии нападения теряют много очков. Стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше 1.5 по коэффициенту 2.70.