«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (08.10.2022)

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вчера, 11:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.78. Поставить на «Брентфорд» можно по 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» после прихода нового руководства прогрессирует с каждым месяцем, но достигает целей постепенно, что нравится многим болельщикам и экспертам. На данный момент «сороки» занимают седьмое место с 11 баллами и в прошлом туре смогли прервать серию без побед, обыграв на выезде «Фулхэм» (4:1). Ранее команда на своем поле не смогла переиграть «Борнмут» (1:1).

«Брентфорд» еще в прошлом году освоился в АПЛ и теперь старается закрепиться в середине турнирной таблицы, что на данный момент клубу вполне удается. Коллектив занимает десятое место с 10 набранными баллами и предстоящий матч обещает быть очень сложным для гостей. Тем не менее, футболисты приложат максимум усилий, чтобы зацепиться за очки. Два последних матча «Брентфорда» завершились ничьей с «Борнмутом» (0:0), а ранее крупно уступил «Арсеналу» (0:3).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Брентфорд» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Брентфордом»

Пять из семи последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба стараются набирать очки в каждом матче, но мы предполагаем, что хозяева смогут за счет своего стадионе иметь преимущество. Сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.