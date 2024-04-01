«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

1711977369

вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.98. Поставить на «Эвертон» можно за 3.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» провалил нынешний сезон и вряд ли даже достигнет зоны еврокубков. На данный момент «сороки» занимают 43 балла и отстают от пятого места на 13 пунктов. В домашней игре с «Эвертоном» у хозяев будет отличная возможность набрать три балла, ведь соперник играет крайне нестабильно и редко добивается положительных результатов. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились победой над «Вест Хэмом» (4:3) и поражением от «Манчестер Сити» на выезде (0:2).

«Эвертон» в очередной для себя сезон пребывает на грани вылета и в решающих матчах от клуба потребуется качественные результаты. «Ириски» занимают лишь 16 место с 25 баллами и только на три пункта опережают зону вылета. Сейчас будет важен каждый балл, поэтому даже ничья для гостей пойдет на пользу. В прошлом туре «Эвертон» на выезде проиграл «Борнмуту» (1:2), а ранее уступил и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Информация для ставок

«Эвертон» не может выиграть на выезде уже восемь последних поединков

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три последних матча из десяти

«Ньюкасл Юнайтед» забивает на своем поле уже 11 поединков подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» обязан выигрывать если не хочет провалиться еще ниже по турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев по коэффициенту 1.98 и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок.