«Олимпиакос» — «Бачка-Топола». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Олимпиакос». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа гостей оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.
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5 : 2
завершен
вчера, 23:00
Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.
Форма команд
«Олимпиакос» попал в очень сложную группу и не смог достичь желаемой цели, а именно выхода в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, греки имеют отличный шанс выступить в Лиге Конференций и для этого хозяева должны сыграть как минимум вничью, ведь поражение отправит на третье место конкурента. Два последних поединка «Олимпиакоса» завершились ничьей с «Волосом» (2:2) и разгромом в Лиге Европы от «Фрайбурга» (0:5).
«Бачка-Топола» уже может быть доволен своим попаданием в групповой турнир, но и команда не лишена шансов на выход в Лигу Конференций. Однако обыграть на выезде греческий «Олимпиакос» будет неимоверно сложно, тем интереснее будет любителям футбола следить за этим поединком. В последнем туре чемпионата Сербии «Бачка-Топола» поделил очки с «Раднички 1923» (0:0).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Бачка-Топола» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Десять последних домашних матчей «Олимпиакоса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Греческий клуб выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Нас ждет сложный матч, ведь каждая из команд надеется на благоприятный результат и место в Лиге Конференций. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.