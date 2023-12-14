«Олимпиакос» — «Бачка-Топола». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Олимпиакос». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа гостей оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Олимпиакос» попал в очень сложную группу и не смог достичь желаемой цели, а именно выхода в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, греки имеют отличный шанс выступить в Лиге Конференций и для этого хозяева должны сыграть как минимум вничью, ведь поражение отправит на третье место конкурента. Два последних поединка «Олимпиакоса» завершились ничьей с «Волосом» (2:2) и разгромом в Лиге Европы от «Фрайбурга» (0:5).

«Бачка-Топола» уже может быть доволен своим попаданием в групповой турнир, но и команда не лишена шансов на выход в Лигу Конференций. Однако обыграть на выезде греческий «Олимпиакос» будет неимоверно сложно, тем интереснее будет любителям футбола следить за этим поединком. В последнем туре чемпионата Сербии «Бачка-Топола» поделил очки с «Раднички 1923» (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Бачка-Топола» завершились исходом «обе забьют — нет»

Десять последних домашних матчей «Олимпиакоса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Греческий клуб выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Нас ждет сложный матч, ведь каждая из команд надеется на благоприятный результат и место в Лиге Конференций. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.