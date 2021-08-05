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«Омония» — «Флора». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (05.08.2021)

вчера, 09:46

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы нас ждет встреча «Омонии» и «Флоры». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Лига Европы 2021/2022
Омония
Флора
1 : 0
завершен
вчера, 19:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.523.807.31
Мелбет 1.56 4.15 6.75
1XBET 1.48 4.04 7.60
BetBoom 1.56 3.80 7.50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этом матче является «Омония». Она играет дома, поставить на победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Флоры» оценивается по 7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.76. Есть вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Омония» начинала свои выступления в Лиге чемпионов, но не смогла навязать свой футбол «Динамо» из Загреба, проиграв сначала на выезде (0:2), а затем и дома (0:1).

«Флора» не является фаворитом данной встречи, но также имеет желание и амбиции пройти дальше. Команда неудачно выступила в Лиге чемпионов, проиграв дважды «Легии» (1:2) и (0:1).

Информация для ставок

• «Омония» проиграла всего два раза в последних 11 поединках
• Пять из семи крайних встреч с участием «Омонии» завершились результатом «обе забьют»
• «Флора» забивает на выезде в пяти из шести последних матчах

Прогноз

Верим, что хозяева смогут создать достаточное количество голевых моментов и забить несколько мячей, а потому предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Омонии» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.56 1.75 2.09
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.61 2.38
BetBoom 2.25 1.70 1.67 2.29 1.35 3.39
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Все комментарии
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вчера в 14:38
Футбольный клуб «Омония» одержит победу.
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