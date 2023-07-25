«Оренбург» — ЦСКА Москва. Прогноз на матч кубка России (26.07.2023)

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сегодня, 21:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Оренбург» оставил хорошее впечатление о себе в прошлом сезоне, однако в первом туре не сумел удержать благоприятный результат. Зато команда может создать проблемы ЦСКА и побороться с ним за очки в первом туре группового этапа кубка страны и для этого у хозяев есть все возможности. В первом туре РПЛ «Оренбург» все же уступил «Спартаку» (2:3), а ранее сыграл вничью с «Габалой» (1:1).

ЦСКА провалил матч первого тура и теперь вынужден реабилитироваться перед болельщиками и возвращать себе уверенность в собственных силах. В случае победы «армейцы» смогут выйти в лидеры группы и уже исходя из стартового результата развивать свой успех. В матче первого тура чемпионата России ЦСКА уступил на выезде «Уралу» (1:2), а ранее проиграл и в поединке за Суперкубок страны «Зениту» (0:1, по пенальти).

Информация для ставок

ЦСКА проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах Пять из семи поединков «Оренбурга» завершились ничейным результатом

ЦСКА выиграл три из пяти последних матчей с «Оренбургом»

выиграл три из пяти последних матчей с «Оренбургом» Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды достаточно забивают в личных встречах между собой и в этот раз поединок также обещает быть результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.