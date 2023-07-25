«Оренбург» — ЦСКА Москва. Прогноз на матч кубка России (26.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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завтра, 16:15
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Оренбург» оставил хорошее впечатление о себе в прошлом сезоне, однако в первом туре не сумел удержать благоприятный результат. Зато команда может создать проблемы ЦСКА и побороться с ним за очки в первом туре группового этапа кубка страны и для этого у хозяев есть все возможности. В первом туре РПЛ «Оренбург» все же уступил «Спартаку» (2:3), а ранее сыграл вничью с «Габалой» (1:1).
ЦСКА провалил матч первого тура и теперь вынужден реабилитироваться перед болельщиками и возвращать себе уверенность в собственных силах. В случае победы «армейцы» смогут выйти в лидеры группы и уже исходя из стартового результата развивать свой успех. В матче первого тура чемпионата России ЦСКА уступил на выезде «Уралу» (1:2), а ранее проиграл и в поединке за Суперкубок страны «Зениту» (0:1, по пенальти).
Информация для ставок
- ЦСКА проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи поединков «Оренбурга» завершились ничейным результатом
- ЦСКА выиграл три из пяти последних матчей с «Оренбургом»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды достаточно забивают в личных встречах между собой и в этот раз поединок также обещает быть результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.