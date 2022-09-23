«Оренбург» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч кубка России (28.09.2022)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.87. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.73.

Форма команд

«Оренбург» плохо начал групповой этап кубка России и еще не набирал очков. В такой ситуации бороться за выход в плей-офф будет очень сложно, и чтобы оставить за собой такие шансы, необходимо побеждать в ближайших поединках. В чемпионате России коллектив поднялся на девятое место с 12 очками. В прошлом туре «Оренбург» обыграл на выезде «Пари НН» (2:0), а в кубке проиграл на выезде «Ростову» (1:3).

«Динамо» Москва набрало три балла после двух туров в кубке России и обязано побеждать, чтобы продолжить борьбу в турнире, заработав преимущество перед конкурентами. В чемпионате России московский коллектив откатился уже на седьмое место с 16 очками и нуждается в срочных изменениях. В последнем туре РПЛ «Динамо» уступило на своем поле «Зениту» (0:2), а в кубке России обыграло «Ахмат» (2:1).

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» выиграло один матч из десяти последних на выезде

«Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей у «Динамо»

Прогноз

«Динамо» Москва показывает сейчас не лучшие результаты и вряд ли в матче кубка сможет переиграть своего соперника. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу «Оренбурга» по коэффициенту 3.45.