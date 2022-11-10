«Оренбург» — «Краснодар». Прогноз на матч Кубка России (13.11.2022)

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вчера, 13:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Пари НН» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Оренбург» показывает очень нестабильные результаты, но это не мешает команде держаться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта, коим является «Краснодар». В случае победы клубы сравняются по очкам, что является большой мотивацией для хозяев. Два последних матча «Оренбурга» завершились поражением от «Химок» (0:2) и разгромом «Факела» (4:1).

«Краснодар» очень редко выигрывает и у команды невооруженным глазом заметен спад в игре. «Быки» занимают уже седьмое место с 25 баллами, но все еще имеют шансы вернуться в пятерку при условии побед в ближайших турах. В прошлой игре чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» (3:3), а ранее минимально уступил «Зениту» на своем поле (0:1) при неплохой игре.

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» выиграл только один матч из последних семи на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Оренбург» на своем поле может создать проблемы любому сопернику и в этой встрече у него большие шансы осуществить задуманное. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.