«Оренбург» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2022)

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21 июля 2022, 14:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.32. Победа «Урала» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.98.

Форма команд

«Оренбург» неудачно провел первый тур чемпионата России после возвращения в элитный дивизион, однако футболистам рано отчаиваться и следует продолжать бороться, ведь сезон только начался. Домашний матч еще с одним неудачником прошлой недели «Уралом» может стать для хозяев хорошим толчком вперед в случае победы. В первой игре «Оренбург» на своем поле уступил «Крыльям Советов» (2:4), а ранее обыграл «Газиантеп» в товарищеском матче.

«Урал» уступил в первом матче чемпионата, однако мало кто надеялся, что команде удастся взять очки на выезде со сложным соперником. В следующем туре коллектив из Урала ждет новичок РПЛ и болельщики надеются, что уже здесь их любимцы смогут набрать первые баллы в турнирную таблицу. В первом туре «Урал» уступил на выезде ЦСКА (0:2), а в товарищеской встрече крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:3).

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних поединков «Оренбурга» закончились исходом «обе забьют»

Пять из шести выездных матчей «Урала» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Урал» выиграл три из пяти последних матчей с «Оренбургом»

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.98.