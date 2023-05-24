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«Осасуна» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2023)

вчера, 10:40
Осасуна

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Мальорки» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.243.392.36
Pari 3.15 3.30 2.35

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Осасуна» доигрывает сезон и не имеет серьезных задач на оставшиеся матчи чемпионата Испании. Команда закономерно занимает 10 место в турнирной таблице и имеет в активе 47 очков, что всего на три меньше, чем у «Атлетика». Вряд ли хозяевам удастся зацепиться за зону еврокубков, но победа в этой встрече вернула бы небольшую интригу. В прошлом туре «Осасуна» крупно проиграла на выезде «Атлетико» (0:3), а ранее на своем поле одолела «Альмерию» (3:1).

«Атлетик» Бильбао располагается на седьмом месте с 50 очками и очень хочет попасть в еврокубки по итогам сезона, ведь болельщики клуба откровенно заждались. Коллектив отстает от «Бетиса» на шесть очков, а потому шансы на Лигу Европы очень призрачные и маловероятные. В предстоящей встрече гостям очень важно, как минимум не проиграть и укрепить свою позицию. Два последних матча «Атлетика» завершились победой над «Сельтой» (2:1) и разгромным поражением от «Вильярреала» (1:5).

Информация для ставок

  • «Осасуна» проиграла четыре из пяти последних матчей в чемпионате Испании
  • «Атлетик» проиграл только один матч из шести последних, проведенных на выезде
  • «Атлетик» выиграл три из пяти последних встреч с «Осасуной»

Прогноз

Обе команды показывают нестабильные результаты, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем поверить в нерезультативный поединок и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.79 2.11 1.41 3.04
Pari 1.75 2.10
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
Здесь больше мотивирован Атлетик Б 2Х.
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