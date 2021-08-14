«Осасуна» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (14.08.2021)

14 августа 2021 года «Осасуна» сыграет против «Эспаньола» в рамках первого тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Эспаньола» такому же коэффициенту.
Форма команд
«Осасуна» неплохо показала себя в элитном дивизионе в прошлом сезоне. Команда продолжает держать свой уровень и хорошо показывает себя в предсезонном турнире. Клуб проиграл всего одну игру, это было поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3.
«Эспаньол» был прекрасен в прошлом сезоне, но в товарищеских матчах что-то пошло не так. Клуб проиграл три поединка и выиграл всего один матч. Единственная победа была в матче против «Кадиса», поединок завершился со счетом 2:0.
Информация для ставок
● «Эспаньол» проиграл три матча из последних пяти
● «Осасуна» проиграла один матч из семи последних поединков
● «Эспаньол» пропустил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Эспаньола» по коэффициенту 1.65.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.