«Осасуна» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (14.08.2021)

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вчера, 09:30

14 августа 2021 года «Осасуна» сыграет против «Эспаньола» в рамках первого тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Эспаньола» такому же коэффициенту.

Форма команд

«Осасуна» неплохо показала себя в элитном дивизионе в прошлом сезоне. Команда продолжает держать свой уровень и хорошо показывает себя в предсезонном турнире. Клуб проиграл всего одну игру, это было поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3.



«Эспаньол» был прекрасен в прошлом сезоне, но в товарищеских матчах что-то пошло не так. Клуб проиграл три поединка и выиграл всего один матч. Единственная победа была в матче против «Кадиса», поединок завершился со счетом 2:0.

Информация для ставок

● «Эспаньол» проиграл три матча из последних пяти

● «Осасуна» проиграла один матч из семи последних поединков

● «Эспаньол» пропустил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Эспаньола» по коэффициенту 1.65.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.