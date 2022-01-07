«Осасуна» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

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вчера, 18:58

9 января 2022 года «Осасуна» примет «Кадис» в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Матч будет сыгран на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Кадиса» в 5.60. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В этом сезоне у «Осасуны» 22 балла и 14-я строчка в турнирной таблице. В активе команды из Памплоны пять побед, семь ничьих и семь поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Осасуна» выглядит очень плохо, команда уступила «Атлетику» из Бильбао 1:3, а также проиграла «Хетафе» 1:0 и сыграла вничью с «Барселоной» 2:2.

«Кадис» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 15 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Кадис» выглядит еще хуже, чем соперник — у команды поражение от «Севильи» 0:1, а также ничья с «Реалом» из Мадрида 0:0 и ничейный исход с «Гранадой» 1:1.

Информация для ставок

«Кадис» победил в двух матчах из последних пяти

«Осасуна» проиграла три поединка подряд

У «Кадиса» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Кадиса» по коэффициенту 2.04. Несмотря на плохие результаты в последних матчах, «Кадис» по игре смотрится не так уж и плохо. У команды есть рисунок игры, а «Осасуны» он не прослеживается. «Кадис» может преподнести сюрприз, но фаворитами все равно являются хозяева.