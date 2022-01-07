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«Осасуна» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

вчера, 18:58

9 января 2022 года «Осасуна» примет «Кадис» в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Матч будет сыгран на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.386.07
Фонбет 1.78 3.30 5.60
Мелбет 1.81 3.36 5.95
1XBET 1.82 3.34 5.90
BetBoom 1.79 3.40 5.60

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Кадиса» в 5.60. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В этом сезоне у «Осасуны» 22 балла и 14-я строчка в турнирной таблице. В активе команды из Памплоны пять побед, семь ничьих и семь поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Осасуна» выглядит очень плохо, команда уступила «Атлетику» из Бильбао 1:3, а также проиграла «Хетафе» 1:0 и сыграла вничью с «Барселоной» 2:2.

«Кадис» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 15 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Кадис» выглядит еще хуже, чем соперник — у команды поражение от «Севильи» 0:1, а также ничья с «Реалом» из Мадрида 0:0 и ничейный исход с «Гранадой» 1:1.

Информация для ставок

«Кадис» победил в двух матчах из последних пяти
«Осасуна» проиграла три поединка подряд
У «Кадиса» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Кадиса» по коэффициенту 2.04. Несмотря на плохие результаты в последних матчах, «Кадис» по игре смотрится не так уж и плохо. У команды есть рисунок игры, а «Осасуны» он не прослеживается. «Кадис» может преподнести сюрприз, но фаворитами все равно являются хозяева.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.83 1.57 2.48 1.26 4.02
Мелбет 1.62 2.52
1XBET 1.62 2.52
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:06
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:04
Гости не проиграют
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