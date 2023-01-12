«Осасуна» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.01.2023)

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вчера, 15:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Мальорки» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 1.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Осасуна» проводит достаточно сильный сезон, но в последних турах результаты клуба оставляют желать лучшего. Перед очередным поединком команда занимает восьмое место с набранными 24 баллами и от зоны еврокубков ее отделяют всего три пункта. В прошлом туре Ла Лиги «Осасуна» сыграла вничью на выезде с «Атлетиком» из Бильбао (0:0), а ранее в кубке Испании лишь в дополнительное время прошла «Химнастик» (2:1).

Благодаря набранным 10 очками в последних пяти матчах чемпионата Испании «Мальорка» смогла подняться на 10 место, что можно считать успехом для новичка Ла Лиги. В активе команды 22 набранных балла, и она опережает ближайшего соперника на три балла. В прошлом туре чемпионата Испании «Мальорка» минимально обыграла «Вальядолид» (1:0), а ранее в кубке Испании за 120 минут игрового времени прошла «Понтеведру» (2:0).

Информация для ставок

Семь из дести последних матчей «Осасуны» завершились исходом «обе забьют»

«Мальорка» выиграла шесть из семи последних поединков на выезде

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают неплохие результаты, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.