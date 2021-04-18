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«Остенде» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

сегодня, 01:03

«Остенде» в 34-м туре чемпионата Бельгии примет на своем поле «Серкль Брюгге». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.105.10
Лига Ставок 1.57 4.20 5.40
BetBoom 1.64 3.90 5.00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.63. Поверить в успех «Серкль Брюгге» можно за 4.9, а ничья котируется по коэффициенту 4.2.

На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 1.69. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 2.12.

Форма команд

«Остенде» после нескольких осечек в чемпионате опустился на пятое место в таблице по состоянию перед началом нынешнего тура. Команда остается в зоне плей-офф, однако коллективу следует побороться за место в первой четверке, от которой клуб отстает на три очка. Последние два матча «Остенде» закончились выездной победой над «Беерсхотом» (2:1) и поражением от «Ваасланд-Беверен» (0:2).

«Серкль Брюгге» смог наладить свою игру и на данный момент покинул зону вылета. Команда набрала 9 очков в пяти последних матчах чемпионата. Коллектив имеет хорошие шансы сохранить место в высшей лиге Бельгии, если продолжит стабильно набирать очки. В последней игре «Серкль Брюгге» крупно обыграл «Хеверли-Лувен» (3:0), а туром ранее минимально обыграл «Беерсхот» (2:1).

Информация для ставок

  • «Серкль Брюгге» выиграл два последних матча в чемпионате
  • «Остенде» выиграл четыре из пяти домашних матчей против «Серкль Брюгге»
  • Четыре из пяти последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»
  • «Серкль Брюгге» не забивает уже в трех выездных матчах подряд

Прогноз

«Остенде» намерен выиграть этот поединок, чтобы побороться за первую четверку в чемпионате Бельгии. «Серкль Брюгге» неудачно играет на выезде, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Зюлте-Варегем» — «Гент».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.70 1.73 2.15
Лига Ставок 2.19 1.63 1.74 2.02
1XBET 3.38 1.31 2.19 1.70 1.71 2.11
BetBoom 3.30 1.29 2.10 1.67 1.65 2.13
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:02
Хозяева не проиграют
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