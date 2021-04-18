«Остенде» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

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сегодня, 01:03

«Остенде» в 34-м туре чемпионата Бельгии примет на своем поле «Серкль Брюгге». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.63. Поверить в успех «Серкль Брюгге» можно за 4.9, а ничья котируется по коэффициенту 4.2.

На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 1.69. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 2.12.

Форма команд

«Остенде» после нескольких осечек в чемпионате опустился на пятое место в таблице по состоянию перед началом нынешнего тура. Команда остается в зоне плей-офф, однако коллективу следует побороться за место в первой четверке, от которой клуб отстает на три очка. Последние два матча «Остенде» закончились выездной победой над «Беерсхотом» (2:1) и поражением от «Ваасланд-Беверен» (0:2).

«Серкль Брюгге» смог наладить свою игру и на данный момент покинул зону вылета. Команда набрала 9 очков в пяти последних матчах чемпионата. Коллектив имеет хорошие шансы сохранить место в высшей лиге Бельгии, если продолжит стабильно набирать очки. В последней игре «Серкль Брюгге» крупно обыграл «Хеверли-Лувен» (3:0), а туром ранее минимально обыграл «Беерсхот» (2:1).

Информация для ставок

«Серкль Брюгге» выиграл два последних матча в чемпионате

«Остенде» выиграл четыре из пяти домашних матчей против «Серкль Брюгге»

Четыре из пяти последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

«Серкль Брюгге» не забивает уже в трех выездных матчах подряд

Прогноз

«Остенде» намерен выиграть этот поединок, чтобы побороться за первую четверку в чемпионате Бельгии. «Серкль Брюгге» неудачно играет на выезде, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63.

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