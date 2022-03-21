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Австралия – Япония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

вчера, 15:59
Австралия

Ставки букмекеров

Линия, которую выставила букмекерская контора Фонбет, не определяет фаворита в этой встрече. Поставить на победу Австралии можно по коэффициенту 2.55, за ничью предложена цена 3.10, а победа Японии оценивается в 2.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.713.192.76
Фонбет 2.75 3.15 2.70
Мелбет 2.62 3.13 2.80
1XBET 2.71 3.14 2.70

При этом эксперты убеждены, что соперники установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Австралия занимает третье место в квалификационной группе. За восемь проведенных туров эта сборная набрала 15 очков, установив следующие показатели успешности, четыре победы, три ничьи и одно поражение.

Атака австралийской сборной организовала 15 забитых голов, а защита допустила шесть пропущенных мячей. Выделим, что после уверенной победы в игре против Вьетнама (4:0) команда разделила очки в гостях с Оманом (2:2).

Япония занимает вторую строчку рейтинга, накопив 18 баллов. Такой результат позволяет сборной отставать от лидера Саудовской Аравии на один зачетный пункт. По ходу отборочной кампании команда одержала шесть побед и дважды проиграла.

Футболистам Японии удалось забить девять голов, а защита пропустила только три взятия ворот, что является лучшим показателем группы. В предыдущем туре отбора была зафиксирована домашняя победа над Саудовской Аравией (2:0).

Информация для ставок

  • Япония побеждала Австралии в 4 из последних 5 очных матчей
  • Австралия не проигрывала в 10 последних матчах на своем поле – 8 побед и 2 ничьи
  • Япония выиграла 8 из прошлых 10 матчей в рамках всех соревнований

Прогноз

Три предыдущих очных встреч соперников на поле Австралии завершались с низкой результативностью. Учитывая, как обороняется Япония в текущем отборе, рекомендуем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.85 1.60 2.37
Фонбет 1.57 2.40
Мелбет 1.59 2.47
1XBET 1.59 2.47
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 16:20
"Соккеруз" приучили к тому, что они должны рассматриваться как завсегдатай чемпионатов мира. Но сейчас, в этом розыгрыше откровенно не все получается. Причем старт как раз был неплохой - как и ожидалось, подопечные Грэма Арнольда выигрывали во всех 3-х первых поединках, но там и противники были простенькими, Китай с Вьетнамом и Оманом. Но их вернул на землю первый же мощный оппонент, Япония. И дальше, в следующих 4-х поединках, удалось выиграть только у слабеньких вьетнамцев....
"Синие самураи" имеют достаточно много опытных игроков, что играют в ведущих европейских футбольных чемпионатах. В том числе это такие футболисты, как Йосида, Минамино, Кубо, Эндо, Асано (а был бы еще и Томиясу из Арсенала, но он травмирован). Не стоит удивляться тому, что сейчас у них тоже получается демонстрировать пусть и не стопроцентную, но очень хорошую статистику. Это на старте была шокирующая осечка с Оманом, что до сих пор аукается сборной....
И Австралия, и Япония довольно сильны, так что игра должна быть довольно зрелищной. Так что жду "больше 2,0 голов".
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