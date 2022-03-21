Австралия – Япония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2022)

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вчера, 15:59

Ставки букмекеров

Линия, которую выставила букмекерская контора Фонбет, не определяет фаворита в этой встрече. Поставить на победу Австралии можно по коэффициенту 2.55, за ничью предложена цена 3.10, а победа Японии оценивается в 2.70.

При этом эксперты убеждены, что соперники установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.55, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

Австралия занимает третье место в квалификационной группе. За восемь проведенных туров эта сборная набрала 15 очков, установив следующие показатели успешности, четыре победы, три ничьи и одно поражение.

Атака австралийской сборной организовала 15 забитых голов, а защита допустила шесть пропущенных мячей. Выделим, что после уверенной победы в игре против Вьетнама (4:0) команда разделила очки в гостях с Оманом (2:2).

Япония занимает вторую строчку рейтинга, накопив 18 баллов. Такой результат позволяет сборной отставать от лидера Саудовской Аравии на один зачетный пункт. По ходу отборочной кампании команда одержала шесть побед и дважды проиграла.

Футболистам Японии удалось забить девять голов, а защита пропустила только три взятия ворот, что является лучшим показателем группы. В предыдущем туре отбора была зафиксирована домашняя победа над Саудовской Аравией (2:0).

Информация для ставок

Япония побеждала Австралии в 4 из последних 5 очных матчей

Австралия не проигрывала в 10 последних матчах на своем поле – 8 побед и 2 ничьи

Япония выиграла 8 из прошлых 10 матчей в рамках всех соревнований

Прогноз

Три предыдущих очных встреч соперников на поле Австралии завершались с низкой результативностью. Учитывая, как обороняется Япония в текущем отборе, рекомендуем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.