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Иран – Ливан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

вчера, 14:44
Иран

Ставки букмекеров

Иран идет очевидным фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.30. За ничью выставлена цена 4.80, а победа Ливана оценивается в 9.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.265.4714.19
Мелбет 1.32 5.00 10.50
1XBET 1.32 5.00 10.50
BetBoom 1.26 5.33 14.08

При этом эксперты не ждут от команд результативной игры в атаке. Исход ТМ(2.5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В предыдущем туре квалификации ЧМ-2022 Иран уступил в гостях Южной Корее (0:2). Это поражение стало для сборной первым в текущем отборе и никак не сказалось на ее общем турнирном положении.

Набрав за девять туров 22 очка, сборная Ирана уже гарантировала себе участие на турнире в Катаре. В общей сложности за девять туров иранские футболисты организовали семь побед и одну ничью, забив 13 голов.

Ливан занимает предпоследнее место рейтинга, набрав шесть очков. В текущем отборе сборная удосужилась одержать только одну победу, трижды сыграть вничью и потерпеть пять проигрышей.

Особенно блекло выглядит атака сборной Ливана, у которой только пять результативных ударов в квалификации ЧМ-2022.

Информация для ставок

  • Иран одержал 3 победы в 4 домашних матчах квалификации
  • В 4 домашних поединках отбора Иран пропустил только один гол
  • Ливан проигрывал Ирану в 4 последних очных встречах всех турниров
  • Сборная Иран забивала минимум 2 гола в 4 прошлых матчах с Ливаном

Прогноз

Последние матчи против Ливана сборная Ирана проводила успешно и результативно. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.49 1.88 1.95 1.46 2.72
Мелбет 1.87 2.01
1XBET 1.87 2.01
Все комментарии
bcay9szpn2ak
bcay9szpn2ak
вчера в 20:13
Иран выиграет матч.
j4z7fba3jwxx
j4z7fba3jwxx
вчера в 20:13
Иран одержит победу.
izrafel
izrafel
вчера в 15:36
Иран свою последнюю встречу в ОЧМ Азия сыграл 24 марта против Южной Кореи и проиграл со счетом 0:2. За пять предыдущих встреч турнира Иран одержал победу в четырех случаях, тогда как только один матч завершился его поражением. В каждом из 3 предыдущих матчей с участием Ирана результативность не превышала двух голов....
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