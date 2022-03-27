Иран – Ливан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

1648381442

вчера, 14:44

Ставки букмекеров

Иран идет очевидным фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.30. За ничью выставлена цена 4.80, а победа Ливана оценивается в 9.50.

При этом эксперты не ждут от команд результативной игры в атаке. Исход ТМ(2.5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

В предыдущем туре квалификации ЧМ -2022 Иран уступил в гостях Южной Корее (0:2). Это поражение стало для сборной первым в текущем отборе и никак не сказалось на ее общем турнирном положении.

Набрав за девять туров 22 очка, сборная Ирана уже гарантировала себе участие на турнире в Катаре. В общей сложности за девять туров иранские футболисты организовали семь побед и одну ничью, забив 13 голов.

Ливан занимает предпоследнее место рейтинга, набрав шесть очков. В текущем отборе сборная удосужилась одержать только одну победу, трижды сыграть вничью и потерпеть пять проигрышей.

Особенно блекло выглядит атака сборной Ливана, у которой только пять результативных ударов в квалификации ЧМ -2022.

Информация для ставок

Иран одержал 3 победы в 4 домашних матчах квалификации

В 4 домашних поединках отбора Иран пропустил только один гол

Ливан проигрывал Ирану в 4 последних очных встречах всех турниров

Сборная Иран забивала минимум 2 гола в 4 прошлых матчах с Ливаном

Прогноз

Последние матчи против Ливана сборная Ирана проводила успешно и результативно. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.