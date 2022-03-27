Иран – Ливан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

Ставки букмекеров
Иран идет очевидным фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.30. За ничью выставлена цена 4.80, а победа Ливана оценивается в 9.50.
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завтра, 14:30
При этом эксперты не ждут от команд результативной игры в атаке. Исход ТМ(2.5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
В предыдущем туре квалификации ЧМ-2022 Иран уступил в гостях Южной Корее (0:2). Это поражение стало для сборной первым в текущем отборе и никак не сказалось на ее общем турнирном положении.
Набрав за девять туров 22 очка, сборная Ирана уже гарантировала себе участие на турнире в Катаре. В общей сложности за девять туров иранские футболисты организовали семь побед и одну ничью, забив 13 голов.
Ливан занимает предпоследнее место рейтинга, набрав шесть очков. В текущем отборе сборная удосужилась одержать только одну победу, трижды сыграть вничью и потерпеть пять проигрышей.
Особенно блекло выглядит атака сборной Ливана, у которой только пять результативных ударов в квалификации ЧМ-2022.
Информация для ставок
- Иран одержал 3 победы в 4 домашних матчах квалификации
- В 4 домашних поединках отбора Иран пропустил только один гол
- Ливан проигрывал Ирану в 4 последних очных встречах всех турниров
- Сборная Иран забивала минимум 2 гола в 4 прошлых матчах с Ливаном
Прогноз
Последние матчи против Ливана сборная Ирана проводила успешно и результативно. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.