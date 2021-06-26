«Палмейрас» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.06.21)

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вчера, 21:50

В рамках очередного тура бразильской Серии A состоится матч «Палмейрас» — «Баия», для которого мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор. Поединок пройдет 28 июня 2021 года на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи идут хозяева поля. Ставки на победу «Палмейрас» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.69. Ничейный исход противостояния оценивается по коэффициенту 3.74, а победа «Баия» доступна по коэффициенту 5.40.

Букмекеры также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.24.

Форма команд

«Палмейрас» смог набрать 10 очков в шести турах чемпионата Бразилии. Эти результаты располагают команду на промежуточном пятом месте в турнирной таблице. В прошлом туре первенства «зелено-белые» потерпели второе поражение в лиге, уступив на выезде «Брагантино» (1:3). Прежде «Палмейрас» занес себе в актив победы над «Америкой МГ» (2:1) и «Жувентуде» (3:0), а также ничейный поединок с «Коринтианс» (1:1).

«Баия» тоже показала неплохие результаты – три победы, две ничьи и одно поражение. Набрав 11 очков, команда делит третью позицию рейтинга с «Форталезой» на данном отрезке сезона. В прошлом туре Серии A «Баия» разобралась дома с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), тем самым продлив серию без фиаско до трех игр. До этого «Баия» отметилась ничейным противостоянием с «Коринтиансом» (0:0) и победой над «Сеарой» (2:1).

Информация для ставок

«Палмейрас» не проигрывал в 14 прошлых домашних матчах чемпионата

«Баия» не побеждала в 13 прошлых поединках против «Палмейраса»

В 3 прошлых матчах «Палмейраса» в чемпионате сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

В домашних матчах чемпионата «Палмейрас» редко допускает осечки. Кроме того, у хозяев положительная статистика встреч против «Баия». Предлагаем в этом матче поставить на победу фаворита по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.