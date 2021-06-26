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«Палмейрас» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.06.21)

вчера, 21:50

В рамках очередного тура бразильской Серии A состоится матч «Палмейрас» — «Баия», для которого мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор. Поединок пройдет 28 июня 2021 года на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.666.33
Лига Ставок 1.65 3.60 5.60

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи идут хозяева поля. Ставки на победу «Палмейрас» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.69. Ничейный исход противостояния оценивается по коэффициенту 3.74, а победа «Баия» доступна по коэффициенту 5.40.

Букмекеры также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.24.

Форма команд

«Палмейрас» смог набрать 10 очков в шести турах чемпионата Бразилии. Эти результаты располагают команду на промежуточном пятом месте в турнирной таблице. В прошлом туре первенства «зелено-белые» потерпели второе поражение в лиге, уступив на выезде «Брагантино» (1:3). Прежде «Палмейрас» занес себе в актив победы над «Америкой МГ» (2:1) и «Жувентуде» (3:0), а также ничейный поединок с «Коринтианс» (1:1).

«Баия» тоже показала неплохие результаты – три победы, две ничьи и одно поражение. Набрав 11 очков, команда делит третью позицию рейтинга с «Форталезой» на данном отрезке сезона. В прошлом туре Серии A «Баия» разобралась дома с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), тем самым продлив серию без фиаско до трех игр. До этого «Баия» отметилась ничейным противостоянием с «Коринтиансом» (0:0) и победой над «Сеарой» (2:1).

Информация для ставок

  • «Палмейрас» не проигрывал в 14 прошлых домашних матчах чемпионата
  • «Баия» не побеждала в 13 прошлых поединках против «Палмейраса»
  • В 3 прошлых матчах «Палмейраса» в чемпионате сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

В домашних матчах чемпионата «Палмейрас» редко допускает осечки. Кроме того, у хозяев положительная статистика встреч против «Баия». Предлагаем в этом матче поставить на победу фаворита по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.63 1.75 2.15
Лига Ставок 2.24 1.60 1.66 2.13
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