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ПАОК — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги конференций (14.03.2024)

вчера, 11:20
ПАОК

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Динамо» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Лига Конференций 2023/2024
ПАОК
Динамо
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
5 : 1
завершен
вчера, 20:45
0 - 2
Первый матч
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

ПАОК проиграл первый матч (0:2), так и не сумев отличиться на стадионе «Максимир» в Загребе. Теперь у греческого клуба стоит очень сложная задача отыграть два мяча, что сделать будет крайне сложно. В чемпионате Греции команда всего на два пункта отстает от лидера АЕК за счет того, что в прошлом матче уступила на своем поле «Арису» (0:1). Матчи лиги конференций являются совершенно другими по настрою и от хозяев можно ожидать настырности в атаке.

«Динамо» Загреб добилось неплохого преимущества на своем поле и теперь клубу необходимо довести противостояние до общей победы. Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение греческим футболистам в ответной встрече. Даже поражение в один мяч устраивает «Динамо», но доводить до нервной концовки гостям бы не хотелось. Два последних поединка хорватского клуба завершились победой над «Славеном» (5:2) и ничьей с «Осиеком» (2:2).

Информация для ставок

  • ПАОК проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Динамо» Загреб забивало в семи из десяти последних матчей на выезде
  • ПАОК выиграл две из трех последние встречи у «Динамо» Загреб
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

ПАОК максимально мотивирован и наверняка сможет хорошо начать этот поединок. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на победу греческого клуба в первом тайме по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
47xpxq8n4ap9
47xpxq8n4ap9
вчера в 13:27
Еще необходимо отметить, что ПАОК полностью растренеровал и разбаловал собственную оборонительную линию еще со времен прошедшего группового этапа Лиги Конференций. Где "черно-белые" пропускали голы в абсолютно всех проведенных встречах. То есть, в противостояниях с: немецким Айнтрахтом Франкфурт 2:1, 2:1, финским ХИКом 3:2, 4:2 и шотландским Абердином 2:2, 3:2. По всей видимости, подобная уязвимость защиты ПАОКа будет сильно мешать ему и в ответной дуэли с Динамо Загреб, скорее всего, в решающей роковой форме!
rzkp2h6ykkuv
rzkp2h6ykkuv
вчера в 13:25
Ожидаю напряженного матча между ПАОК и “Динамо”, так как обе команды имеют равные шансы на успех. Надеюсь, что команды покажут яркий футбол и подарят нам голевые моменты. Ставлю на победу ПАОК с учетом их преимущества своего поля.
Гость
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