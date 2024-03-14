ПАОК — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги конференций (14.03.2024)

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вчера, 11:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК . Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Динамо» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

ПАОК проиграл первый матч (0:2), так и не сумев отличиться на стадионе «Максимир» в Загребе. Теперь у греческого клуба стоит очень сложная задача отыграть два мяча, что сделать будет крайне сложно. В чемпионате Греции команда всего на два пункта отстает от лидера АЕК за счет того, что в прошлом матче уступила на своем поле «Арису» (0:1). Матчи лиги конференций являются совершенно другими по настрою и от хозяев можно ожидать настырности в атаке.

«Динамо» Загреб добилось неплохого преимущества на своем поле и теперь клубу необходимо довести противостояние до общей победы. Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение греческим футболистам в ответной встрече. Даже поражение в один мяч устраивает «Динамо», но доводить до нервной концовки гостям бы не хотелось. Два последних поединка хорватского клуба завершились победой над «Славеном» (5:2) и ничьей с «Осиеком» (2:2).

Информация для ставок

ПАОК проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах «Динамо» Загреб забивало в семи из десяти последних матчей на выезде

ПАОК выиграл две из трех последние встречи у «Динамо» Загреб

выиграл две из трех последние встречи у «Динамо» Загреб Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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