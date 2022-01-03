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ПАОК — «Панетоликос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

03 января 2022, 18:59

ПАОК примет «Панетоликос» в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Игра запланирован на 5 января 2022 года. Матч пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Греции.

Греция. Суперлига 2021/2022
ПАОК
Панетоликос
- : -
матч перенесен
05 января 2022, 20:30
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.3812.56
Мелбет 1.30 5.45 11.50
1XBET 1.30 5.45 11.50

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — ПАОК. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.70, а победа «Панаитоликоса» в 11.50. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.17.

Форма команд

ПАОК идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. У команды девять побед, одна ничья и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 20 голов. ПАОК в последних встречах одолел «Астерас» со счетом 3:2, а также выиграл у ПАС 0:4 и у «Ламии» 2:1. Команда много забивает и часто набирает баллы.


«Панетоликос» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Панетоликос» одолел «Атромитос» со счетом 2:1, а также уступил «Астерасу» 1:0 и сыграл вничью с «Ионикосом» 2:2. У команды не все так хорошо, как могло бы быть, но она старается брать очки даже в безвыходных ситуациях.

Информация для ставок

ПАОК выиграл в пяти играх кряду
«Панетоликос» проиграл всего один матч из последних пяти
У ПАОКа десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и победа ПАОКа по коэффициенту 3.05. В последних встречах оба коллектива хорошо выступают и много забивают, но фаворитом все же выглядит именно ПАОК, который наверняка заберет три балла.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.70 1.69 2.16
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 2.21 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
04 января в 00:12
Победа команды ПАОК в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
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