ПАОК — «Панетоликос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

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03 января 2022, 18:59

ПАОК примет «Панетоликос» в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Игра запланирован на 5 января 2022 года. Матч пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Греции.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — ПАОК . Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.70, а победа «Панаитоликоса» в 11.50. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.17.

Форма команд

ПАОК идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. У команды девять побед, одна ничья и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 20 голов. ПАОК в последних встречах одолел «Астерас» со счетом 3:2, а также выиграл у ПАС 0:4 и у «Ламии» 2:1. Команда много забивает и часто набирает баллы.



«Панетоликос» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Панетоликос» одолел «Атромитос» со счетом 2:1, а также уступил «Астерасу» 1:0 и сыграл вничью с «Ионикосом» 2:2. У команды не все так хорошо, как могло бы быть, но она старается брать очки даже в безвыходных ситуациях.

Информация для ставок

ПАОК выиграл в пяти играх кряду

«Панетоликос» проиграл всего один матч из последних пяти

У ПАОКа десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз