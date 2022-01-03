ПАОК — «Панетоликос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

ПАОК примет «Панетоликос» в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Игра запланирован на 5 января 2022 года. Матч пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Греции.
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матч перенесен
05 января 2022, 20:30
среда
Ставки букмекеров
Фаворит грядущего поединка — ПАОК. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.70, а победа «Панаитоликоса» в 11.50. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.17.
Форма команд
ПАОК идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. У команды девять побед, одна ничья и пять поражений. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 20 голов. ПАОК в последних встречах одолел «Астерас» со счетом 3:2, а также выиграл у ПАС 0:4 и у «Ламии» 2:1. Команда много забивает и часто набирает баллы.
«Панетоликос» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Панетоликос» одолел «Атромитос» со счетом 2:1, а также уступил «Астерасу» 1:0 и сыграл вничью с «Ионикосом» 2:2. У команды не все так хорошо, как могло бы быть, но она старается брать очки даже в безвыходных ситуациях.
Информация для ставок
ПАОК выиграл в пяти играх кряду
«Панетоликос» проиграл всего один матч из последних пяти
У ПАОКа десять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и победа ПАОКа по коэффициенту 3.05. В последних встречах оба коллектива хорошо выступают и много забивают, но фаворитом все же выглядит именно ПАОК, который наверняка заберет три балла.