«Пари НН» — «Краснодар». Прогноз на матч кубка России (19.10.2022)

1666017107

вчера, 17:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Пари НН» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9

Форма команд

«Пари НН» идет на втором месте в группе с пятью баллами после трех туров и опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям, при это отставая от «Краснодара». В последнее время команда из Нижнего Новгорода не показывает стабильных результатов, но на своем поле должна попытаться цепляться за очки. В прошлом туре РПЛ «Пари НН» крупно проиграл «Зениту» (0:3), а ранее разошелся миром с «Торпедо» (0:0).

«Краснодар» не выигрывает уже несколько матчей, что настораживает болельщиков и расстраивает руководство. Тем не менее, «быки» лидирует в своей группе с семью баллами, и выездная победа в этом поединке практически гарантируем им плей-офф. В прошлой игре «Краснодар» проиграл на своем поле «Ахмату» (2:3), а ранее с тем же счетом уступил на выезде «Ростову» (2:3).

Информация для ставок

«Пари НН» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Краснодар» выиграл две из трех последних матчей у «Пари НН»

Прогноз

Оба клуба играют очень нестабильно и в таком матче сложно определить победителя. Предлагаем сделать ставку на результативный матч, а именно на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.