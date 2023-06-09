«Пари НН» — «Родина». Прогноз на матч плей-офф РПЛ (10.06.2022)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Пари НН». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Родины» оценивается за 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Пари НН» уверенно выиграл первый поединок и теперь может спокойно себя чувствовать в ответной встрече. Коллективу достаточно сыграть в свой футбол и вряд ли команда пойдет вперед большими силами. Матч с «Родиной» соберет определенное количество зрителей, что даст дополнительную мотивацию командам показать хороший футбол. В прошлой игре «Пари НН» крупно обыграл «Родину» (3:0), а ранее на своем поле одолел «Химки» (2:0).

«Родина» не смогла составить конкуренцию более именитому сопернику в первой встрече и на второй поединок у коллектива шансов осталось очень мало. Тем не менее, такое двухматчевое противостояние дает большое количества опыта игрокам, но и попробовать забить быстрый мяч и немного вернуть интригу гостям вполне по силам. Два последних матча «Родины» в ФНЛ завершились ничьей с «Рубином» (0:0) и победой над «Волгой» (1:0).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Родина» проиграла лишь два матча из десяти последних на выезде

«Пари НН» одержал две победы в матчах с «Родиной»

Прогноз

«Пари НН» обеспечил себе хорошее преимущество перед ответным поединком и не будет идти вперед большими силами. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.