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«Пари НН» — «Родина». Прогноз на матч плей-офф РПЛ (10.06.2022)

вчера, 11:02
Пари НН (Нижний Новгород)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Пари НН». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Родины» оценивается за 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.484.317.11

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Пари НН» уверенно выиграл первый поединок и теперь может спокойно себя чувствовать в ответной встрече. Коллективу достаточно сыграть в свой футбол и вряд ли команда пойдет вперед большими силами. Матч с «Родиной» соберет определенное количество зрителей, что даст дополнительную мотивацию командам показать хороший футбол. В прошлой игре «Пари НН» крупно обыграл «Родину» (3:0), а ранее на своем поле одолел «Химки» (2:0).

«Родина» не смогла составить конкуренцию более именитому сопернику в первой встрече и на второй поединок у коллектива шансов осталось очень мало. Тем не менее, такое двухматчевое противостояние дает большое количества опыта игрокам, но и попробовать забить быстрый мяч и немного вернуть интригу гостям вполне по силам. Два последних матча «Родины» в ФНЛ завершились ничьей с «Рубином» (0:0) и победой над «Волгой» (1:0).

Информация для ставок

  • «Пари НН» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Родина» проиграла лишь два матча из десяти последних на выезде
  • «Пари НН» одержал две победы в матчах с «Родиной»

Прогноз

«Пари НН» обеспечил себе хорошее преимущество перед ответным поединком и не будет идти вперед большими силами. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.70 1.64 2.28
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:36
Обычно ответные поединки на таких стадиях выходят куда зрелищнее, чем первые. В этой паре уже в первом матче было забито три мяча. Жду столько же и в Нижнем Новгороде, ну или хотя бы два. Поэтому беру ставку ТБ (2). Оба коллектива не обладают надёжной обороной. Гостям так и вовсе нет смысла отсиживаться в защите в сложившейся ситуации. Ну а нижегородцам почему бы не попытаться порадовать своими голами ещё и домашнюю публику, раз соперник даже на его поле позволил забить себе три? В общем жду не самый лучший по качеству матч, но приличный по зрелищности. А если кто-то не видит смысла ставить на голы, то вполне можно заиграть фору (-1) на хозяев за абсолютно такой же кэф. Думаю, тоже будет как минимум возврат по такой ставке.
Гость
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