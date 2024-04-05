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ПСЖ — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (06.04.2024)

сегодня, 17:12
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.19. Ничейный результат котируется по 7.9, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.88. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

ПСЖ продолжает побеждать в чемпионате и имеет очень комфортное преимущество перед конкурентами. Коллектив идет на первом месте с 62 баллами и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов. В случае победы над аутсайдером на своем поле, что весьма вероятно, хозяева станут еще на один шаг ближе к досрочному чемпионству. В последнем туре чемпионате Франции парижский клуб минимально одолел «Ренн» (1:0), а ранее на выезде переиграл «Марсель» (2:0).

«Клермон» находится в очень неприятном положении, исправить которое могут только победы и набранные очки. Клуб занимает последнее место с 20 баллами и от 15 спасительной ступеньки отстает на семь пунктов. В предстоящей игре гостям будет крайне сложно рассчитывать на очки, но хотя бы забить чемпиону Франции не было бы лишним. Два последних поединка «Клермона» завершились поражением от «Тулузы» (0:3) и победой над «Гавром» (2:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих
  • «Клермон» выиграл лишь два из десяти последних поединков на выезде
  • ПСЖ выиграл три из пяти последних поединков с «Клермоном»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 18:06
Думаю всем понятно что ПСЖ победит.
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