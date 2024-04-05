ПСЖ — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (06.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.19. Ничейный результат котируется по 7.9, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.
|
- : -
завтра, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.88. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.
Форма команд
ПСЖ продолжает побеждать в чемпионате и имеет очень комфортное преимущество перед конкурентами. Коллектив идет на первом месте с 62 баллами и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов. В случае победы над аутсайдером на своем поле, что весьма вероятно, хозяева станут еще на один шаг ближе к досрочному чемпионству. В последнем туре чемпионате Франции парижский клуб минимально одолел «Ренн» (1:0), а ранее на выезде переиграл «Марсель» (2:0).
«Клермон» находится в очень неприятном положении, исправить которое могут только победы и набранные очки. Клуб занимает последнее место с 20 баллами и от 15 спасительной ступеньки отстает на семь пунктов. В предстоящей игре гостям будет крайне сложно рассчитывать на очки, но хотя бы забить чемпиону Франции не было бы лишним. Два последних поединка «Клермона» завершились поражением от «Тулузы» (0:3) и победой над «Гавром» (2:1).
Информация для ставок
- ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих
- «Клермон» выиграл лишь два из десяти последних поединков на выезде
- ПСЖ выиграл три из пяти последних поединков с «Клермоном»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.