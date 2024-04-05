ПСЖ — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (06.04.2024)

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сегодня, 17:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.19. Ничейный результат котируется по 7.9, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.88. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

ПСЖ продолжает побеждать в чемпионате и имеет очень комфортное преимущество перед конкурентами. Коллектив идет на первом месте с 62 баллами и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов. В случае победы над аутсайдером на своем поле, что весьма вероятно, хозяева станут еще на один шаг ближе к досрочному чемпионству. В последнем туре чемпионате Франции парижский клуб минимально одолел «Ренн» (1:0), а ранее на выезде переиграл «Марсель» (2:0).

«Клермон» находится в очень неприятном положении, исправить которое могут только победы и набранные очки. Клуб занимает последнее место с 20 баллами и от 15 спасительной ступеньки отстает на семь пунктов. В предстоящей игре гостям будет крайне сложно рассчитывать на очки, но хотя бы забить чемпиону Франции не было бы лишним. Два последних поединка «Клермона» завершились поражением от «Тулузы» (0:3) и победой над «Гавром» (2:1).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих

выиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих «Клермон» выиграл лишь два из десяти последних поединков на выезде

ПСЖ выиграл три из пяти последних поединков с «Клермоном»

выиграл три из пяти последних поединков с «Клермоном» Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз