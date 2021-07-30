«Париж» — «Дюнкерк». Прогноз на матч Лиги 2 (31.07.21)

«Париж» и «Дюнкерк» сыграют во втором туре французской Лиги 2. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 31 июля 2021 года.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом предстоящей встречи аналитики букмекерской компании Бетсити считают «Париж». Сделать ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.68. Вероятность ничьи сервис оценил котировкой 3.52, а победа «Дюнкерка» находится на отметке 5.85.
Обильного количества забитых голов эксперты сервиса не ожидают. Ставки на ТМ (2,5) принимают по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.26.
Форма команд
Футбольный клуб «Париж» ударно начал новый сезон в Лиге 2. В стартовом туре столичный коллектив отправился в гости к «Греноблю», где ему удалось добыть сокрушительную и сухую победу со счетом 4:0.
По ходу прошлого сезона Лиги 2 «Париж» набрал в общей сложности 64 очка, что дало возможность команде замкнуть ТОП-5 турнирной таблицы и принять участие в турнире плей-офф за право повыситься в классе. Но в первой же игре парижане уступили в гостях тому же «Греноблю» (0:2) и безуспешно завершили кампанию.
«Дюнкерк» начал чемпионат с домашней игры против «Кевийи». Пропустив быстрый гол, хозяева сумели отыграться еще до перерыва, но во втором тайме команды голов не забивали – ничья 1:1.
По итогам прошлого розыгрыша «Дюнкерк» сумел сохранить прописку в дивизионе. К финишу чемпионата команда пришла на 16-м месте в турнирной таблице, а преимущество над зоной переходных игр оказалось только условным.
Информация для ставок
• «Париж» побеждал в 4 из 5 прошлых матчах против «Дюнкерка»
• В 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ (2,5)
• «Париж» выиграл 5 из 7 предыдущих домашних матча в Лиге 2
Прогноз
В новом сезоне «Париж» вновь намерен вести борьбу за переход в Лигу 1. Такими амбициями и возможностями не может похвастаться скромный «Дюнкерк», который стабильно терпит неудачи на поле предстоящего соперника. Предлагаем ставку на победу хозяев поля, которую в букмекерской конторе Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.68.
Букмекеры также предлагают коэффициент 2.00 на победу хозяев в матче «Генгам» — «Валансьен».