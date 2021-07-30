ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 2 2021/2022

«Париж» — «Дюнкерк». Прогноз на матч Лиги 2 (31.07.21)

вчера, 07:49

«Париж» и «Дюнкерк» сыграют во втором туре французской Лиги 2. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 31 июля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.67 3.58 5.95
BetBoom 1.65 3.50 5.80

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом предстоящей встречи аналитики букмекерской компании Бетсити считают «Париж». Сделать ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.68. Вероятность ничьи сервис оценил котировкой 3.52, а победа «Дюнкерка» находится на отметке 5.85.

Обильного количества забитых голов эксперты сервиса не ожидают. Ставки на ТМ (2,5) принимают по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

Футбольный клуб «Париж» ударно начал новый сезон в Лиге 2. В стартовом туре столичный коллектив отправился в гости к «Греноблю», где ему удалось добыть сокрушительную и сухую победу со счетом 4:0.

По ходу прошлого сезона Лиги 2 «Париж» набрал в общей сложности 64 очка, что дало возможность команде замкнуть ТОП-5 турнирной таблицы и принять участие в турнире плей-офф за право повыситься в классе. Но в первой же игре парижане уступили в гостях тому же «Греноблю» (0:2) и безуспешно завершили кампанию.

«Дюнкерк» начал чемпионат с домашней игры против «Кевийи». Пропустив быстрый гол, хозяева сумели отыграться еще до перерыва, но во втором тайме команды голов не забивали – ничья 1:1.

По итогам прошлого розыгрыша «Дюнкерк» сумел сохранить прописку в дивизионе. К финишу чемпионата команда пришла на 16-м месте в турнирной таблице, а преимущество над зоной переходных игр оказалось только условным.

Информация для ставок

• «Париж» побеждал в 4 из 5 прошлых матчах против «Дюнкерка»
• В 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ (2,5)
• «Париж» выиграл 5 из 7 предыдущих домашних матча в Лиге 2

Прогноз

В новом сезоне «Париж» вновь намерен вести борьбу за переход в Лигу 1. Такими амбициями и возможностями не может похвастаться скромный «Дюнкерк», который стабильно терпит неудачи на поле предстоящего соперника. Предлагаем ставку на победу хозяев поля, которую в букмекерской конторе Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.68.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.00 на победу хозяев в матче «Генгам» — «Валансьен».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.72 2.24
BetBoom 2.35 1.54 1.68 2.08 1.37 2.90
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
6ptr88emzvuk
6ptr88emzvuk
вчера в 11:49
Футбольный клуб «Париж» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100