«Париж» — «Дюнкерк». Прогноз на матч Лиги 2 (31.07.21)

1627620598

вчера, 07:49

«Париж» и «Дюнкерк» сыграют во втором туре французской Лиги 2. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 31 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом предстоящей встречи аналитики букмекерской компании Бетсити считают «Париж». Сделать ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.68. Вероятность ничьи сервис оценил котировкой 3.52, а победа «Дюнкерка» находится на отметке 5.85.

Обильного количества забитых голов эксперты сервиса не ожидают. Ставки на ТМ (2,5) принимают по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

Футбольный клуб «Париж» ударно начал новый сезон в Лиге 2. В стартовом туре столичный коллектив отправился в гости к «Греноблю», где ему удалось добыть сокрушительную и сухую победу со счетом 4:0.

По ходу прошлого сезона Лиги 2 «Париж» набрал в общей сложности 64 очка, что дало возможность команде замкнуть ТОП-5 турнирной таблицы и принять участие в турнире плей-офф за право повыситься в классе. Но в первой же игре парижане уступили в гостях тому же «Греноблю» (0:2) и безуспешно завершили кампанию.

«Дюнкерк» начал чемпионат с домашней игры против «Кевийи». Пропустив быстрый гол, хозяева сумели отыграться еще до перерыва, но во втором тайме команды голов не забивали – ничья 1:1.

По итогам прошлого розыгрыша «Дюнкерк» сумел сохранить прописку в дивизионе. К финишу чемпионата команда пришла на 16-м месте в турнирной таблице, а преимущество над зоной переходных игр оказалось только условным.

Информация для ставок

• «Париж» побеждал в 4 из 5 прошлых матчах против «Дюнкерка»

• В 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ (2,5)

• «Париж» выиграл 5 из 7 предыдущих домашних матча в Лиге 2

Прогноз

В новом сезоне «Париж» вновь намерен вести борьбу за переход в Лигу 1. Такими амбициями и возможностями не может похвастаться скромный «Дюнкерк», который стабильно терпит неудачи на поле предстоящего соперника. Предлагаем ставку на победу хозяев поля, которую в букмекерской конторе Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.68.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.00 на победу хозяев в матче «Генгам» — «Валансьен».