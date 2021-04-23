«Парма» — «Кротоне». Прогноз на матч чемпионата Италии (24.04.2021)

1619153695

вчера, 07:54

В 33-м туре Серии А «Парма» примет на своем поле «Кротоне». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Парму» явным фаворитом поединка и предлагает коэффициент 1.76 на победу хозяев. Победа «Кротоне» оценивается в 4.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.66, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.33. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.62.

Форма команд

Встреча аутсайдеров Серии А фактически мало что решает в судьбе этих команд. «Парма» смогла набрать всего одно очко в последних пяти встречах, серьезно осложнив задачу сохранить прописку в главном чемпионате Италии. Клуб играл нестабильно на протяжении всего сезона, поэтому вероятный вылет «крестоносцев» станет вполне закономерным итогом. В двух последних турах «Парма» проиграла «Кальяри» (3:4) и «Ювентусу» (1:3).

«Кротоне» является абсолютным аутсайдером чемпионата и имеет лишь математические шансы остаться в Серии А. За весь сезон команда смогла набрать всего 15 очков. В прошлых двух турах «Кротоне» проиграл «Удинезе» (1:2) и «Сампдории» (0:1).

Информация для ставок

«Парма» проиграла 5 матчей, а «Кротоне» уступил в 9 из 10 последних туров чемпионата

Десять последних выездных матчей «Кротоне» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В матче первого круга между командами сильнее оказался «Кротоне» (2:1)

В четырех из пяти последних домашних матчах «Пармы» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Парма» постарается выиграть этот матч, приложив максимум усилий, ведь у команды есть небольшой шанс спасти этот сезон и остаться в Серии А. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.76.