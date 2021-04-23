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«Парма» — «Кротоне». Прогноз на матч чемпионата Италии (24.04.2021)

вчера, 07:54

В 33-м туре Серии А «Парма» примет на своем поле «Кротоне». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.894.72
Лига Ставок Live! 51.00 6.00 1.14
Фонбет Live! 47.00 5.70 1.17
Мелбет 1.92 3.84 4.28
1XBET 1.88 3.90 4.38
BetBoom Live! 20.91 4.28 1.32

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Парму» явным фаворитом поединка и предлагает коэффициент 1.76 на победу хозяев. Победа «Кротоне» оценивается в 4.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.66, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.33. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.62.

Форма команд

Встреча аутсайдеров Серии А фактически мало что решает в судьбе этих команд. «Парма» смогла набрать всего одно очко в последних пяти встречах, серьезно осложнив задачу сохранить прописку в главном чемпионате Италии. Клуб играл нестабильно на протяжении всего сезона, поэтому вероятный вылет «крестоносцев» станет вполне закономерным итогом. В двух последних турах «Парма» проиграла «Кальяри» (3:4) и «Ювентусу» (1:3).

«Кротоне» является абсолютным аутсайдером чемпионата и имеет лишь математические шансы остаться в Серии А. За весь сезон команда смогла набрать всего 15 очков. В прошлых двух турах «Кротоне» проиграл «Удинезе» (1:2) и «Сампдории» (0:1).

Информация для ставок

  • «Парма» проиграла 5 матчей, а «Кротоне» уступил в 9 из 10 последних туров чемпионата
  • Десять последних выездных матчей «Кротоне» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • В матче первого круга между командами сильнее оказался «Кротоне» (2:1)
  • В четырех из пяти последних домашних матчах «Пармы» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Парма» постарается выиграть этот матч, приложив максимум усилий, ведь у команды есть небольшой шанс спасти этот сезон и остаться в Серии А. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.76.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.44 1.61 1.88 2.03
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sv_1969
sv_1969
вчера в 09:18
Хозяева не проиграют
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