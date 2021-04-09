«Парма» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (10.04.2021)

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вчера, 06:02

В 30-м туре Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Пармой». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Милан» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.8. Также можно сделать ставку на победу «Пармы» по коэффициенту 5.2.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.87 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99. Исход «обе забьют» котируется в 1.8.

Форма команд

«Парма» занимает 19-е место в Серии А с 20 набранными очками. Команда крайне редко побеждает и на данный момент находится в зоне вылета. В последних двух турах «Парма» поделила очки с «Беневенто» (2:2) и потерпела поражение от «Дженоа» (1:2).

«Милан» продолжает борьбу за второе место в Серии А, отрыв от третьего и четвёртого места составляет всего 1-2 очка. В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а до этого обыграл на выезде «Фиорентину» (2:3).

Информация для ставок

«Парма» выиграла 1 из 22 последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл 3 из 10 последних матчей во всех турнирах

«Парма» не может выиграть у «Милана» уже семь матчей подряд

В 10 из 11 последних матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Аутсайдер чемпионата, вероятнее всего, не сможет отобрать очки у гостей. Сделать ставку на победу «Милана» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.