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ПАС — «Ионикос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (04.01.2022)

02 января 2022, 16:52

4 января 2022 года состоится поединок — «ПАС — Ионикос». Этот матч пройдет в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который состоится на стадионе «Зосимадес» в Янине.

Греция. Суперлига 2021/2022
ПАС
Ионикос
1 : 0
завершен
04 января 2022, 18:15
вторник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — ПАС. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа гостей в 5.10.
В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.55.

Форма команд

ПАС идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. У коллектива шесть побед, четыре ничьих и пять поражений. ПАС забил 19 голов и пропустил 16 мячей. В последних играх ПАС выглядит не лучшим образом — поражение от «Панатинаикоса» 2:0, а также от ПАОКа 0:4. Еще у клуба была победа над «Волосом» 3:2.
«Ионикос» идет в нынешнем сезоне Суперлиги Греции на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 20 мячей. В последних играх «Ионикос» проиграл «Арису» 1:0, а также уступил АЕКу 0:1 и сыграл вничью с «Панетоликсом» 2:2.

Информация для ставок

«Ионикос» не может выиграть вот уже четыре поединка подряд
ПАС проиграл три матча из последних пяти
«Ионикос» не забивает три игры кряду

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Ионикос» не проиграет по коэффициенту 3.55. Несмотря на неудачи в последних матчах, «Ионикос» все еще выглядит неплохо, команда может радовать болельщиков результатом, если настроится на игру. Это тот случай, когда коллектив действительно может настроиться на матч. Гости могут удивить.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.70 1.62 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 января в 18:35
Команда "ПАС" в этой игре должны хорошо сыграть в пас и одержать победу. Удачи
6ebn8aawx7t5
6ebn8aawx7t5
02 января в 17:48
Футбольный клуб ПАС (Яннина) выиграет матч.
dea9zb62se2p
dea9zb62se2p
02 января в 17:18
Футбольный клуб ПАС (Яннина) одержит победу.
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