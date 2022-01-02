ПАС — «Ионикос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (04.01.2022)

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02 января 2022, 16:52

4 января 2022 года состоится поединок — «ПАС — Ионикос». Этот матч пройдет в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который состоится на стадионе «Зосимадес» в Янине.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — ПАС. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа гостей в 5.10.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.55.

Форма команд

ПАС идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. У коллектива шесть побед, четыре ничьих и пять поражений. ПАС забил 19 голов и пропустил 16 мячей. В последних играх ПАС выглядит не лучшим образом — поражение от «Панатинаикоса» 2:0, а также от ПАОКа 0:4. Еще у клуба была победа над «Волосом» 3:2.

«Ионикос» идет в нынешнем сезоне Суперлиги Греции на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 20 мячей. В последних играх «Ионикос» проиграл «Арису» 1:0, а также уступил АЕКу 0:1 и сыграл вничью с «Панетоликсом» 2:2.

Информация для ставок

«Ионикос» не может выиграть вот уже четыре поединка подряд

ПАС проиграл три матча из последних пяти

«Ионикос» не забивает три игры кряду

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Ионикос» не проиграет по коэффициенту 3.55. Несмотря на неудачи в последних матчах, «Ионикос» все еще выглядит неплохо, команда может радовать болельщиков результатом, если настроится на игру. Это тот случай, когда коллектив действительно может настроиться на матч. Гости могут удивить.