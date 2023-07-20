«Платенсе» — «Уракан». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (23.07.2023)

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вчера, 16:46

Ставки букмекеров

«Платенсе» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.17. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 2.95.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 2.25 Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Платенсе» занимает лишь 15 место с 33 баллами и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф, а именно девятой позиции. Кажется, что такой отрыв можно отыграть, но конкуренция очень высокая, поэтому коллективу придется выигрывать чуть ли не все ближайшие поединки, чтобы достигнуть цели. В предстоящей встрече с одним из главных неудачников сезона от хозяев будут ждать победы. В прошлом туре «Платенсе» сыграл вничью на выезде с «Унион» (0:0).

«Уракан» имеет плачевную ситуацию в чемпионате Аргентины и только «Арсенал Саранди» не дает команде опуститься на последнее место. В активе клуба лишь 19 баллов, а отставание от ближайшего соперника составляет уже шесть очков. Клуб почти не забивает в последних встречах и набранные баллы с «Платенсе» можно будет расценивать как неожиданность. Два последних матча «Уракана» завершились поражениями от «Тальерес Кордоба» (0:1) и «Бока Хуниорс» (0:1).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Платенсе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Уракан» забил лишь один мяч в десяти последних поединках

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Платенсе» выиграл два матча из четырех последних с «Ураканом»

Прогноз

Команды находятся далеко друг от друга в таблице и преследуют разные цели. Предполагаем, что поединок будет аккуратным, а большого количества голов зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.