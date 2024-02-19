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«Порту» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.02.2024)

вчера, 20:39
Порту

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Порту» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Порту» борется за золото в чемпионате Португалии, но сдал позиции в последних матчах. Команда идет только на третьем месте с 48 баллами и отстает от лидера на пять пунктов. В домашнем матче с «Арсеналом» от коллектива ждут связанной и грамотной игры, которая даст результат и позволит с хорошим багажом выдвигаться на ответную встречу. В прошлом туре «Порту» на своем поле обыграл «Эштрелу» (2:0), а ранее уступил на выезде «Ароке» (2:3).

«Арсенал» после трех поражений подряд выдал серию из пяти побед и решительно настроен бороться за победы во всех турнирах. В АПЛ «канониры» идут вторыми и уступают два очка «Ливерпулю», а в Лиге чемпионов считаются фаворитами в игре с «Порту» и попытаются уже в первой игре склонить чашу весов в свою пользу. Два последних поединка лондонского клуба завершились разгромами «Бернли» (5:0) и «Вест Хэма» (6:0).

Информация для ставок

  • В последних пяти матчах «Арсенал» смог забить в ворота соперников 21 мяч
  • «Порту» выиграл девять из десяти последних домашних встреч
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Арсенал» является фаворитом этого матча, но мы предполагаем, что обе команды отличатся забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
jw9qq8kbgacn
jw9qq8kbgacn
вчера в 21:25
Букмекеры считают Арсенал фаворитом не только в данной паре в целом, но конкретно в первом матче. Но у меня есть сомнения, что лондонцы смогут увезти из Португалии победу, поэтому в исход поединка считаю лезть рискованным. А вот взять ставку "Обе забьют" считаю вполне рациональным решением. Если Порту не забьёт в ворота "канониров" на своём поле, то даже при условном 0-0 в ответной битве на "Эмирейтс" команде будет нереально сложно. Думаю, что на родном стадионе "драконы" соперника минимум раз огорчат. Особенно учитывая, что на выезде в этом розыгрыше ЛЧ Арсенал не так уж и хорош. Но как минимум гол "оружейники" с их атакующей мощью забивать должны, конечно же, даже на чужой территории. Ставка - ОЗ.
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