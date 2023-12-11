«Порту» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 20:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Шахтера» оценивается по 7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Порту» неплохо выглядел на групповом этапе, но в некоторых матчах не хватило дисциплины в обороне. На данный момент коллектив идет на втором месте с девятью баллами и опережает по личным встречам нынешнего соперника. Чтобы пройти в плей-офф Лиги Чемпионов хозяевам достаточно не проиграть предстоящую встречу. Два последних матча «Порту» завершились домашней победой над «Каса Пиа» (3:1) и поражением на выезде от «Эшторила» (1:3).

«Шахтер» в сложной для клуба ситуации набрал девять очков и это уже можно считать хорошим результатом. Только победа позволит украинцам обойти «Порту» в группе, что сделать на поле соперника будет очень сложно, тем не менее в футболе случается всякое. В прошлом матче чемпионата Украины «Шахтер» обыграл «Верес» (2:0), а ранее разобрался с «Металлистом 1925» (2:0).

Информация для ставок

«Порту» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шахтер» уступил в трех из десяти поединках во всех турнирах

Четыре из пяти встреч между клубами заканчивались исходом «обе забьют»

«Порту» выиграл у «Шахтера» три из пяти матчей при двух ничьих

Прогноз

Команды часто меняются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз существует большая вероятность такого исхода. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.