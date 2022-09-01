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«Эшторил» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.09.2022)

вчера, 15:07
Спортинг

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Спортинг» прервет неудачную серию игр чемпионата в этом противостоянии. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.44, ничья играется по котировке 4.40, а победа «Эшторила» оценивается в 6.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.774.501.47

Также эксперты отдают предпочтение результативному формату этой встречи. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Эшторил» может занести себе в актив результаты четырех первых туров чемпионата Португалии. Заработав в общей сложности семь очков, клуб расположился на пять месте рейтинга с претензиями на еврокубки.

В предыдущем туре «Эшторил» отправился на поле аутсайдера «Пасуш де Феррейры», где команда одержала убедительную победу со счетом 3:0.

«Спортинг» неожиданно провалил старт сезона португальской лиги. Неудачи лиссабонского клуба связаны с двумя последними турами, где команда потерпела поражение в гостях от «Порту» (0:3), а также сенсационно уступила в домашних условиях «Шавишу» (0:2).

Прежде «Спортинг» успел разделить очки с «Брагой» (3:3), а также победить на домашней арене «Риу Аве» (3:0).

Информация для ставок

  • «Эшторил» не проигрывал в 5 прошлых домашних матчах лиги
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из последних 6 матчей на поле «Эшторила»
  • «Спортинг» не забивал голы в 2 последних турах чемпионата

Прогноз

У «Спортинга» есть проблемы с атакой, которая не отличалась голами в двух матчах кряду. Учитывая, что «Эшторил» неплохо обороняется, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.81 1.63 2.39
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:55
Победа команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:43
Игра на три результата
Гость
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