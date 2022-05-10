«Маритиму» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.05.2022)

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вчера, 10:54

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры букмекеры считают домашнюю команду. Поставить на победу «Маритиму» компания Фонбет предлагает по котировке 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а победа «Портимоненси» идет по котировке 3.10.

В голах мизерное преимущество на стороне результативного формата поединка. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

В активе «Маритиму» 38 очков. С таким показателем клуб занимает девятое место чемпионата Португалии, не располагая уже турнирной мотивацией. Выделим, что за пять предыдущих туров лиги команда одержала всего одну победу – дома над «Боавиштой» (4:0), а в предыдущем поединке была зафиксирована ничья на поле «Визелы» (1:1).

Домашние матчи чемпионат в этом сезоне «Маритиму» проводит так: четыре победных игры, шесть ничейных встреч и шесть поражений. Разница забитых и пропущенных голов составляет 19:16.

В активе «Портимоненси» 35 баллов и текущее 13-е место в рейтинге. С таким результатом команда опережает тройку худших в лиге на восемь зачетных пунктов, имея комфортное преимущество. После победной встречи с «Морейренси» (1:0) клуб допустил два проигрыша кряду, уступив «Ароке» (0:1) и «Спортингу» (2:3).

Если рассматривать гостевую успешность «Портимоненси» в чемпионате, то она следующая: пять побед, четыре ничьи и семь поражений. Общий счет этих встреч 15:23.

Информация для ставок

«Портимоненси» не забивал голы в 4 прошлых гостевых матчах лиги

«Портимоненси» проиграл в 4 предыдущих выездных встречах чемпионата

«Маритиму» победил соперника в матче первого круга со счетом 2:1 в гостях

Прогноз

Учитывая стабильные провалы «Портимоненси» в гостевых играх, рекомендуем поставить на победу «Маритиму» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.