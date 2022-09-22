«Спортинг» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.09.2022)

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вчера, 09:25

Ставки букмекеров

«Спортинг» идет неоспоримым фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.33. Шансы «Жил Висенте» одержать сенсационную победу эксперты букмекерской конторы Лига Ставок оценили в 8.50, а поставить на ничью можно по котировке 5.20.

Аналитики букмекера также считают, что в Лиссабоне команды покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) гола доступен по котировке 1.66, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Португалии «Спортинг» зафиксировал уже третье поражение в лиге, проиграв в гостях «Боавиште» (1:2). Прежде клуб из Лиссабона последовательно обыграл «Портимоненси» (4:0) и «Эшторил», обосновавшись на восьмом месте турнирной таблицы.

Параллельно футболисты «Спортинга» выступают на групповой стадии Лиги чемпионов, где команда добыла стартовые победы над «Айнтрахтом» (3:0) и «Тоттенхэмом» (2:0).

«Жил Висенте» находится на десятом месте турнирной таблицы чемпионата Португалии, заработав девять очков за семь туров. После домашнего поражения от «Порту» (0:2), которое стало для клуба вторым в сезоне, команда добыла победу над «Маритиму» (2:1) в гостях, а также разошлась миром с «Риу Аве» (2:2) на домашней арене.

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал в 6 прошлых матчах против «Жил Висенте»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 6 из последних 7 очных встреч

(2,5) гола в 6 из последних 7 очных встреч «Жил Висенте» проиграл в 6 последних матчах на поле «Спортинга»

Прогноз

«Спортинг» стабильно обыгрывает «Жил Висенте» в очных противостояниях, а после неудачи в предыдущем туре, клубу из Лиссабона необходимо реабилитироваться. Поэтому, рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.