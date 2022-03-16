«Визела» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.03.2022)

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вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет выкатила такую линию на этот матч: победа «Визелы» играется по коэффициенту 2.57, на ничью можно поставить с котировкой 3.44, а победа «Фамаликау» идет по котировке 2.70.

Также опубликованы такие ставки на результативность поединка: ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.90.

Форма команд

У «Визелы» нет побед в шести прошлых турах чемпионата. В этот период комнда допустила три поражения, заработав лишь три очка в ничейных играх с «Боавиштой» (2:2), «Портимоненси» (1:1) и «Бенфикой» на минувших выходных.

На данный момент «Визела» не претендует на вылет во второй дивизион. Клуб занимает 14 позицию рейтинга, с такими цифрами: пять выигрышей, 10 ничьих и 11 поражений.

«Фамаликау» смог одержать три победы подряд. Клуб успешно провел игры против «Морейренси» (5:0), «Маритиму» (1:0) и «Тонделы» (2:1), но за два предыдущих тура команда набрала только один балл – поражение от «Витории» (1:2) и ничья в противостоянии с «Санта Кларой» (0:0).

В турнирной таблице лиги «Фамаликау» обосновался на 12 месте. По ходу сезона клуб шесть раз обыграл соперников, девять раз сыграл вничью и уступил в 11 случаях.

Информация для ставок

«Визела» выиграла только 1 из последних 5 домашних матчей чемпионата

«Фамаликау» проиграл 3 из прошлых 4 гостевых поединков лиги

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 4 из прошлых 5 встреч на поле «Визелы»

Прогноз

«Визела» и «Фамаликау» стабильно играют в низовом формате на поле предстоящих хозяев. Поэтому, предлагаем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.