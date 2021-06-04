«Прогресо» — «Ливерпуль» Монтевидео. Прогноз на матч чемпионата Уругвая (04.06.2021)

«Прогресо» сыграет против «Ливерпуля» из Монтевидео в рамках матча Премьер-Лиги Уругвая 4 июня. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.06. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу хозяев поля за 3.30.
Форма команд
«Прогресо» набрал два балла и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб является одним из самых знаменитых в Уругвае, поэтому не стоит сбрасывать «Прогресо» со счетов. Даже учитывая плохой старт, клуб наверняка сможет показать все, на что способен в ближайших матчах.
«Ливерпуль» показал неплохой старт. Команда набрала шесть баллов из девяти возможных. Клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Монтевидео» может замахнуться и на чемпионство в нынешнем сезоне, этот клуб, как и «Прогресо», знаменит даже за пределами Уругвая. Команда на хорошем счету в Южной Америке и пользуется популярностью у болельщиков Аргентины, Парагвая и Бразилии.
Информация для ставок
- «Монтевидео» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
- «Прогресо» не может победить вот уже пять игр кряду во всех турнирах
- У «Монтевидео» десять забитых мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — победа хозяев поля и ТМ 5,5 по коэффициенту 3.30. Также можно поставить на «обе команды забьют» — 1.69.
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